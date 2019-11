Novela má zrychlit přípravy dálnic o třetinu, projedná ji vláda

Praha - Příprava velkých dopravních staveb by se měla zkrátit ze současných až 13 let zhruba o třetinu. Pomoci by k tomu má novela tzv. liniového zákona, kterou v pondělí znovu projedná vláda. Novela by měla výrazně zjednodušit povolovací procesy, jež často začátky staveb zdržují. Letos stát zprovozní celkem 34 kilometrů nových dálnic, loni to byly čtyři.

Vláda novelu dostala už na začátku listopadu, tehdy však jednání o ní přerušila kvůli nutnosti jejího projednání u jednotlivých resortů.

Zkrácení přípravy by novela měla zajistit zrychlením vyvlastňování pozemků. Úřady by nově měly mít 60 dní od zahájení vyvlastňovacího procesu na stanovení ústního jednání s majiteli, po kterém bude následovat 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění. "Současná úprava, která nestanovuje žádnou lhůtu, nevytváří na vyvlastňovací úřad dostatečný tlak a motivaci, aby rozhodoval bezodkladně. Naopak výslovné stanovení lhůt přispěje k pozitivní motivaci vydávat rozhodnutí v přiměřených a realistických lhůtách," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Návrh dále zavádí jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko by mělo nahradit veškeré správní akty nutných k ochraně přírody, což může podle ministerstva oproti současnosti urychlit přípravu staveb až o rok. Lhůta pro vydání stanovisek by navíc měla být 30 dní, ve složitých případech dvojnásobná. Pokud se úřady nevysloví, uplatní se tzv. fikce souhlasu. Novela by také umožnila vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Využitelné budou až tři roky. Novinky by měly nastat také v rámci územního plánování.

Návrh novely zákona navazuje na loňské úpravy zákona, které zavedly například tzv. mezitimní rozhodnutí. To umožňuje státu u vymezených projektů zahájit stavbu ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu. Tento nástroj by se nyní měl rozšířit i vodní a energetické stavby.

V současnosti je v Česku rozestavěno podle ministerstva 260,3 kilometru silničních staveb, z toho nových dálnic je přes 138 kilometrů. Více než 60 kilometrů pak připadá na opravy dálnice D1. Zbylou částí jsou silnice první třídy. V ČR je nyní v provozu zhruba 1256 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy.