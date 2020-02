Nové veřejné toalety se v Paříži objevují jen v noci

Paříž - V Paříži se začal testovat nový typ veřejných toalet, které se na ulici objevují jen na noc. Nad ránem zařízení zvané Urilift, které vyrábí firma Pop-up toilets z Nizozemska, sjede pod zem a pro potřeby pánů i dam je k dispozici znovu až po setmění, informoval francouzský server CNEWS.

"Myšlenkou bylo mít zařízení výlučně pro noční provoz ve čtvrti s nočním životem, které přes den neruší chodce... a umožňuje nerušený pohled na památky," uvedl zástupce pařížské radnice Paul Simondon.

První zařízení svého druhu ve městě se testuje od počátku února na náměstí Abbesses v 18. obvodu, nedaleko vrchu Montmartre. Místo, kde radnice nainstaluje druhé výsuvné záchody, se zatím hledá.

Toalety z podzemí vyjíždí každý den v sedm hodin večer. Tlačítko, kterými se ovládají, má na starosti jeden z místních obchodníků. Nad ránem pak záchody spustí pod zem zaměstnanec města, který je před tím důkladně vyčistí.

Zařízení se skládá z uzavřené kabinky, která je v principu vyhrazena ženám, a dvou otevřených míst s pisoáry pro pány. Z vnější strany je k dispozici také kohoutek s vodou.

Podle CNEWS se nyní na ulicích a v parcích francouzské metropole nachází 750 veřejných toalet, které mohou zájemci v případě potřeby použít bezplatně. Město chce do léta pět desítek z nich vybavit dodatečnými vnějšími pisoáry, které by podle Simondona měly pomoci řešit problém se zakázaným močením na veřejných prostranstvích. Za to hrozí v Paříži pokuta 68 eur (téměř 1700 Kč). Starostka Anne Hidalgová, která se bude v březnu ucházet v komunálních volbách o znovuzvolení, by ale ráda pokutu zvýšila až na 300 eur (téměř 7500 Kč).