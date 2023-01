Novák si ve stíhačce na 20 km polepšil na 29. místo, Klaebo má rekord na Tour

Oberstdorf (Německo) - Běžec na lyžích Michal Novák si ve stíhacím závodě na 20 kilometrů volnou techniku v Oberstdorfu polepšil o patnáct příček na 29. místo. Neporazitelnost i ve čtvrtém díle tohoto ročníku Tour de Ski udržel Nor Johannes Hösflot Klaebo a připsal si rekordní patnáctý etapový triumf v seriálu.

Do stíhacího závodu vyráželi běžci s odstupy z úterní desítky klasicky s intervalovým startem. Její vítěz Klaebo i další přední závodníci ale zpočátku taktizovali, takže se zhruba po sedmi kilometrech zformovala v čele osmadvacetičlenná skupina. Nedostal se do ní Novák, který měl ze 44. příčky příliš velkou ztrátu.

Český reprezentant se postupně společně s několika dalšími závodníky posouval kupředu, ale k vedoucí skupině se nedostal blíže než na půlminutu. Nakonec měl v cíli více než minutovou ztrátu na Klaeba a v celkovém pořadí Tour si pohoršil o dvě místa na 18. příčku. Před závěrečnými třemi etapami ve Val di Fiemme ztrácí 1:39 minuty na obhájce vítězství Klaeba a 50 sekund na elitní desítku.

Norskému favoritovi Klaebovi vyhovovalo, že se ze stíhacího závodu stal v podstatě závod s hromadným startem. V závěru prokázal své zrychlení a vyhrál o 1,8 sekundy před krajanem Sindre Björnestadem Skarem. Třetí finišoval zkušený Ital Federico Pellegrino. Klaebo patnáctým dílčím triumfem překonal krajanku Therese Johaugovou a Polku Justynu Kowalczykovou, které dosud držely absolutní rekord. Jeho náskok v čele Tour de Ski se ale vzhledem ke započtení dnešních čistých časů ztenčil na dvanáct sekund. Na průběžné druhé místo se posunul Pellegrino.

Ve 14:30 vyrazí v Oberstdorfu na stíhací závod na 20 kilometrů ženy. Z českých reprezentantek má nejlepší výchozí pozici v úterý sedmnáctá Kateřina Razýmová.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo) - stíhací závody na 20 km volně:

Muži: 1. Klaebo 41:35,8, 2. Skar (oba Nor.) -1,8, 3. Pellegrino (It.) -2,1, 4. Halfvarsson (Švéd.) -2,9, 5. Röthe -3,4, 6. Golberg (oba Nor.) -3,5, ...29. Novák -1:04,6, 48. Fellner (oba ČR) -1:58,1.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 4 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:31:02, 2. Pellegrino -12, 3. Golberg -14, 4. Skar -32, 5. Krüger (Nor.) -32, 6. Poromaa (Švéd.) -37, ...18. Novák -1:39, 49 Fellner -4:05.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 32 závodů): 1. Golberg 906, 2. Klaebo 832, 3. Pellegrino 655, 4. Holund (Nor.) 531, 5. Musgrave (Brit.) 485, 6. Tönseth (Nor.) 479, ...13. Novák 434, 68. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12.

14:30 ženy.