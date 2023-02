Novák byl čtvrtý v kvalifikaci sprintu na MS, postoupilo dalších pět Čechů

Planica (Slovinsko) - Šest ze sedmi českých běžců na lyžích postoupilo do čtvrtfinálových jízd sprintu klasickou technikou na mistrovství světa v Planici. Nejlepší byl Michal Novák, který se blýskl v kvalifikaci čtvrtým nejrychlejším časem. Do třicítky nejlepších se dostali také Ondřej Černý a Luděk Šeller, mezi ženami Kateřina Janatová, Tereza Beranová a Barbora Antošová. Zvítězili Nor Erik Valnes a úřadující šampionka Jonna Sundlingová ze Švédska.

Šestadvacetiletý Novák potvrdil na trati dlouhé 1,4 kilometru roli české jedničky. Jedenáctý muž průběžného pořadí Světového poháru ztratil na Valnese 3,78 sekundy. Před rodákem z Karlových Varů skončili jen další hvězdní Norové Johannes Hösflot Klaebo a Paal Gollberg. Nejlepším Novákovým výsledkem v disciplíně je čtvrté místo, které vybojoval v této sezoně na Tour de Ski ve Val Müstair. Černý obsadil v kvalifikaci jedenácté místo, Šeller byl třiadvacátý.

Z českých reprezentantek se vedlo nejlépe Janatové, která skončila třináctá. Za vítěznou Sundlingovou zaostala o 8,96 sekundy. Beranová skončila o tři příčky níže, Antošová byla jednadvacátá. Do postupové třicítky se nedostala pouze 43. Adéla Nováková. Čtyřiadvacetiletá Beranová letos skončila v disciplíně nejlépe šestá v Beitestölenu. Janatová byla sedmá ve Val Müstair.

Obhájkyně zlata Sundlingová zvítězila o 1,12 sekundy před krajankou Emmou Ribomovou. Třetí byla Norka Kristine Stavaas Skistadová.

Boje o medaile odstartují v Planici ve 14:30.