Nová kampaň vybízí ke sběru odpadků a čištění Krkonoš

Praha - Krkonošský národní park (KRNAP) se potýká s velkým množstvím odpadků, po turistech tu nejčastěji zůstávají PET lahve, obaly od sušenek, plechovky nebo papírové a vlhčené ubrousky, přičemž některé odhozené věci se mohou rozkládat až 250 let. Z iniciativy Správy KRNAP a jejích partnerů z řad majitelů hotelů a restaurací vznikla kampaň, která vybízí veřejnost ke sběru odpadků a k čištění přírody. Na dnešní tiskové konferenci ji představil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Při letošním jarním úklidu hor dobrovolníci sesbírali téměř tři tuny odpadu, řekl.

"V KRNAP neustále trvá vysoká návštěvnost a s tím je ale spojeno velké znečištění parku. Nepodezíráme turisty, že odpadky zahazují záměrně, ale možná je odvane vítr. Problémem je i organický odpad jako ohryzky jablek nebo slupky od banánů. Ani ty do parku nepatří," uvedl Böhnisch. Loni navštívilo českou stranu Krkonoš 3,8 milionu lidí.

Nová kampaň s názvem Není zvěř jako zvěř nabádá dospělé i děti ke sběru odpadků. "Nechceme nikomu říkat, že to dělá špatně. Nechceme oslovovat ty nejhorší. Cílem je vzdělávat ty, kteří chtějí naslouchat, a vyvolat tak jejich aktivitu," řekl Roman Heřman, ředitel agentury Remmark, která kampaň vytvořila. Dodal, že i pouhý vlhčený ubrousek, který je v zásadě plast, se může rozkládat až 300 let.

Tvůrci kampaně vytvořili pro určité druhy odpadků nové názvy, inspiraci hledali v zvířecí a rostlinné říši. Veřejnost se tak hlavně na sociálních sítích setká například s exemplářem petlahvoně odhozence nebo obalíku sušenkovitého. Návštěvníci parku, kteří na odpadky narazí, pak mohou sdílet jejich fotky a vymyslet jim jméno nebo příběh. "Hlavním krokem je, aby je v přírodě nenechávali a odnesli do koše," řekla kreativní ředitelka Remmark Kateřina Husáková.

V rámci kampaně se v červnu uskuteční v Praze, Liberci, Pardubicích a Hradci Králové řada vzdělávacích aktivit. "Do běžné aktivity, jako je poznávání sádrových stop, budou zařazeny i stopy odpadků. Při poznávání zvuků přírody si lidé poslechnou například zvuk sešlápnuté PET lahve," řekla metodička vzdělávacích programů agentury Remmark Tereza Komárková. Děti při akcích podle ní dostanou například malý atlas odpadků, aby je v přírodě poznali a vyhodili do koše.

Spoluprácí Správy KRNAP a majitelů krkonošských ubytovacích zařízení a restaurací vznikl také program Partner KRNAP, který má přispět k čistší přírodě. "Máme skoro tisíc poskytovatelů ubytování a restaurací. Společně s nimi upozorňujeme návštěvníky například na možnost dojít si u nich na toaletu, i když si nedají nic k jídlu, aby nechodili do přírody. I to produkuje odpad," uvedl mluvčí KRNAP Radek Drahný. Do míst, která budou označena logem, mohou lidé sesbírané odpadky donést.