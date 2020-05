Nová cyklostezka z Mnichovic do Prahy je v obležení výletníků

Nová cyklostezka z Mnichovic do Prahy již slouží cyklistům, bruslařům i chodcům a těší se mezi nimi velké oblibě. A to i přesto, že většina úseků ještě není zkolaudována. Na snímku z 22. května 2020 je dřevěný chodník od hráze Mlýnského rybníka v Říčanech k frekventované silnici 101, kterou cyklisté nově podjíždějí.

Říčany (u Prahy) - Nová cyklostezka z Mnichovic do Prahy již slouží cyklistům, bruslařům i chodcům a těší se mezi nimi velké oblibě. Zejména o víkendech bývá v obležení výletníků, kteří využívají altánky s lavicemi, stojany na odkládání kol, toaletami a dalším vybavením. A to i přesto, že většina úseků cyklostezky ještě není zkolaudována. Podle starosty Říčan Vladimíra Kořena (Klidné město) je ale kolaudace otázka maximálně týdnů.

Fotogalerie

"My jsme vydávali upozornění, že lidé jezdí po stavbě a snažili jsme se na to upozorňovat na facebooku nebo prostřednictvím médií, ale tomu se nedá zabránit. Ta cyklostezka je tak pěkná, že láká tisíce lidí. Některé úseky jsou už převzaté, jsou tam už jen mírné nedodělky," uvedl Kořen.

Výstavba než čtrnáctikilometrové asfaltové cyklostezky podle něj vyšla zhruba na 150 milionů korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Jde o společný projekt obcí na trase cyklostezky, který byl rozdělený do čtyř částí. Cyklostezka vede přes Všestary, Strančice, Světice a Říčany do pražských Kolovrat, kde má do budoucna navázat na síť pražských cyklotras.

Jenom na území Říčan cyklostezka měří přes 5,5 kilometru. Na její trase je vedle odpočinkových míst i řada mostů či jiných zajímavostí. Neobvyklý je třeba dřevěný chodník od hráze Mlýnského rybníka v Říčanech k frekventované silnici 101, kterou cyklisté nově podjíždějí. Některé zastávky mají pikniková místa s ohništěm a posezením, dětské herní prvky nebo takzvané servis pointy, kde so lidé mohou dofouknout kola nebo provést jednoduché opravy.