NHL chce pořádat Světový pohár i v Praze, hokejový svaz se tomu brání

Praha - Jednu skupinu Světového poháru hokejistů v únoru 2024 by vedení NHL chtělo uspořádat v Praze. Český svaz ledního hokeje s tím ale podle serveru iDNES.cz nesouhlasí, protože ve stejném roce má Česká republika hostit v květnu mistrovství světa.

"Nám by určitě ekonomicky neprospělo, kdyby se tu pár měsíců před mistrovstvím odehrálo x zápasů s hráči NHL. Český trh není tak bohatý, aby lidi zaplatili tolik peněz za drahé lístky za obě akce. To je ten hlavní problém," řekl generální sekretář Martin Urban serveru iDNES.cz.

"Proto mě výkonný výbor požádal, abych napsal oficiální dopis na IIHF, že svaz nesouhlasí, aby se turnaj v roce 2024 konal v Praze. Respektive obecně, aby nebyl v zemi, která ten samý rok organizuje mistrovství světa," uvedl Urban.

Informaci serveru potvrdil i Petr Bříza, místopředseda mezinárodní federace IIHF, na kterou se český svaz obrátil. "S NHL a NHLPA jsme v intenzivním kontaktu a jednáme," řekl Bříza.

"Nechci říct, že NHL si může dělat, co chce, ale my bychom to neorganizovali. Oni něco vymyslí, dají podmínky a zeptají se: Chcete, nechcete?" prohlásil Urban.

Světový pohár se uskuteční po osmi letech, naposledy se hrál v roce 2016 v Torontu. V roce 2004 se konal v šesti zemích včetně Česka, když Praha hostila zápas domácího výběru s Německem.