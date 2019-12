NG příští rok uvede Rembrandta, Medka či Gebauera.

Praha - Národní galerie Praha (NGP) na rok 2020 připravuje výstavu slavného nizozemského malíře Rembrandta van Rijna, významného představitele českého poválečného umění Mikuláše Medka, retrospektivu sochaře Kurta Gebauera, výstavu o brutalistní architektuře či přehlídku buddhistického umění. Rozpočet galerie bude přibližně stejný jako letos, tedy mezi 250 a 280 miliony korun, řekla dnes novinářům ředitelka galerie Anne-Marie Nedoma.

"NGP nemůže pracovat jen s příspěvkem od zřizovatele, od toho je to příspěvková organizace. Jakým způsobem se nám některé aktivity podaří pokrýt ze strany sponzorů, donátorů, mecenášů a jiných, to v tuhle chvíli nemůžu říci. Číslo nemám v hlavě a není konečné," řekla Nedoma na tiskové konferenci k plánům galerie na příští rok. Dotace od ministerstva kultury, která je stěžejní částí rozpočtu NGP, má podle ní řadu kapitol a není to jedna částka.

Uvedla také, že NGP pod jejím vedením pokračuje v projektu rekonstrukce Veletržního paláce, který zahájil bývalý ředitel NGP Jiří Fajt. Nebude ale podle ní zahájena dříve, než bude postaven depozitář galerie v Jinonicích, jeho zprovoznění odhaduje na dobu za šest či sedm let. Rekonstruovaný Veletržní palác by podle ní pak mohl být za 15 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně uváděl, že rekonstrukce funkcionalistické budovy patří mezi prioritní investiční akce vlády a s penězi na ni se počítá v novém investičním programu, který vláda připravuje. Fajt odhadoval, že by nový Veletržní palác mohl být za šest let.

Velká výstava Rembrandta se bude konat od 17. dubna v paláci Kinských. Jeho ústředním dílem bude obraz Učenec ve studovně ze sbírek NGP. Aktuálně ho návštěvníci Národní galerie ve stálé expozici nenajdou, protože je v Kolíně nad Rýnem, kde má výstava připravená s německými partnery premiéru. "Výstava poprvé v Čechách shromáždí větší počet nejen Rembrandtových obrazů, ale i kresby a grafiky, aby ve velmi specifickém okruhu představí celou tvorbu umělce od začátku do konce, řekl ředitel Sbírky starého umění Marius Winzeler.

V příštím roce by se také podle něj měl otevřít Šternberský palác, v němž NGP umístí část děl starých mistrů ze svých sbírek. Část starého umění je také přístupná v protějším nedávno znovuotevřeném Schwarzenberském paláci.

V březnu NGP otevře retrospektivu šedesátileté kariéry sochaře Kurta Gebauera. V perspektivě stále častějšího bourání pak bude představena výstava o brutalismu v pražské architektuře 60. až 80. let. Trojici na jaře zahajovaných výstav doplní projekt o reflexi Edgara Allana Poea v českém výtvarném umění.