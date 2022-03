Nezaměstnanost v Česku v únoru klesla o desetinu bodu na 3,5 %

"České firmy neřeší potíže s nezaměstnaností, ale naopak s chybějícími zaměstnanci. O manuální pozice i specializované experty se firmy přetahují a nedá se očekávat, že by v letošním roce měla nezaměstnanost nějakým způsobem růst. Naopak firmy nedostatek pracovníků považují za největší hrozbu letošního roku," uvedla expertka na řízení lidských zdrojů PwC Česká republika Andrea Linhartová Palánová. Otázkou podle ní je, jak letos může ovlivnit situaci vývoj na Ukrajině. "Nelze vyloučit, že příliv vlny válečných uprchlíků českému pracovnímu trhu paradoxně prospěje. Lidé z Ukrajiny budou chtít pracovat a i přes počáteční jazykovou bariéru velmi snadno práci najdou, a to napříč odvětvími," dodala.

Celkově situace na pracovním trhu zůstává podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka pozitivní. "Je i nadále charakterizována vyšším počtem nabízených volných pracovních míst. Takto razantní nárůst nových pracovních míst je na začátku roku velmi neobvyklý a svědčí o velmi utaženém pracovním trhu. Pandemie již nepředstavuje pro většinu odvětví domácí ekonomiky výraznější problém," uvedl.

Český trh práce dlouhodobě trpí nedostatkem pracovních sil, takže je podle ekonoma Deloitte Václava Frančeho schopný absorbovat velké množství lidí. "Je ale otázka, jestli struktura migrace bude taková, jakou česká ekonomika potřebuje. Některá odvětví (stavebnictví) mohou mít problémy, protože ukrajinští pracovníci bohužel museli narukovat. Na druhou stranu ukrajinské ženy by mohly vykonávat méně kvalifikované práce v průmyslu či ve službách," uvedl.

Generální ředitel personální agentury Randstad Česká republika Jack Kowalak se domnívá, že na snížení míry nezaměstnanosti v únoru mělo částečně vliv oživení domácí ekonomiky, ke kterému došlo díky zmírnění covidových opatření, a návratu veřejnosti zpět k hojnějšímu využívání služeb. Další příčinou je zahajování sezónních prací. "Je otázkou, jak se bude nyní situace na pracovním trhu vyvíjet s ohledem na konflikt na Ukrajině, který se odrazil mimo jiné i na částečném pozastavení výroby v automobilovém průmyslu. Na druhou stranu jsou však zaměstnavatelé díky situaci na trhu schopni nabídnout mnoho pracovních příležitostí případným válečným uprchlíkům, a míra nezaměstnanosti by tak mohla mít i nadále spíš klesající tendenci," uvedl.

Naopak podle ekonomky investiční skupiny LOGeco Jany Mückové letos bude v Česku nezaměstnanost mírně stoupat bez ohledu na to, kolik přijde uprchlíků. "Vývoj v počtu lidí bez práce ještě nebyl v únoru zasažen ruskou válkou na Ukrajině. Není ale možné si představit, že by nebyly naše podniky probíhajícím konfliktem a sankcemi uvalenými na Rusko zasaženy. Už teď mnozí ředitelé průmyslových podniků řeší, jak se k situaci postavit. Buď tyto firmy vyvážely část své produkce do Ruska, nebo dovážely některé vstupní materiály, například železnou rudu, z Ukrajiny. Do toho je na trzích všude na světě cítit napětí z budoucího vývoje a postupného utahování kohoutků toku levných peněz," uvedla.

I podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče konflikt na Ukrajině přináší nejistotu, růst cen komodit a narušení průmyslových dodávek. "Tyto faktory budou mít na výkon české ekonomiky v letošním roce nepříznivý vliv a mohou působit ve směru určitého ochlazení situace na tuzemském trhu práce. Pomyslné karty jsou nicméně rozdány ve směru scénáře poklesu míry nezaměstnanosti v porovnání s rokem 2021," uvedl.