New York po silném dešti zasáhly bleskové záplavy

New York - Americký New York po silných deštích zasáhly bleskové záplavy, voda zalila ulice i některé stanice metra a způsobila chaos v dopravě. Starosta osmimilionového velkoměsta Eric Adams vyzval obyvatele, aby pokud možno zůstali doma, a newyorská guvernérka Kathy Hochulová vyhlásila stav nouze, informovala agentura AP.

Fotogalerie

V noci na dnešek spadlo v New Yorku až 130 milimetrů srážek a během dne by podle meteorologů mohlo napršet dalších 180 milimetrů.

Některé ulice i rychlostní komunikace na Manhattanu a v Brooklynu se ocitly pod vodou, problémy způsobila voda i v metru. Polovina linek podzemní dráhy v New Yorku je částečně nebo úplně uzavřená, uvedl deník The New York Times. Do ulic nevyjela ani část autobusů městské dopravy a potíže hlásí i letiště Johna F. Kennedyho a La Guardia, kde kvůli vodě na ranvejích nefunguje terminál A.

Se záplavami se potýkají také města New Jersey a Hoboken. Podle úřadů zatím nejsou hlášeni žádní zranění ani oběti.