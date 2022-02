Nevyhráli jsme, nejsem stoprocentně spokojený, řekl po gólovém debutu Vlahovič

Madrid - Pouze 32 sekund hry trvalo srbskému kanonýrovi Dušanu Vlahovičovi, než se poprvé trefil v Lize mistrů. Jeho rekordně rychlý zásah ale stačil fotbalistům Juventusu v úvodním osmifinále na hřišti Villarrealu pouze k remíze 1:1, a tak nebyla takřka dvoumiliardová zimní posila "Staré dámy" po utkání úplně spokojená. Domácí kouč Unai Emery naopak vyzdvihl mentální sílu svého týmu a příkladnou reakci na brzkou inkasovanou branku.

"Takový gól je něco úžasného, na první zápas v Lize mistrů jsem se moc těšil. Ale nevyhráli jsme, takže nejsem stoprocentně spokojený," řekl Vlahovič televizi Sky Sports. Dvaadvacetiletý Srb překonal 27 let starý rekord dortmundského Andyho Möllera, jenž se při debutu v milionářské soutěži trefil po 37 sekundách hry.

"Sám se snažím zůstat nohama na zemi a zápas od zápasu se zlepšovat. Všichni se musíme dívat dopředu, nakonec jsme tu neodehráli špatné utkání," dodal Vlahovič, který přestoupil v lednu z Fiorentiny za 81,6 milionu eur (téměř dvě miliardy korun). V novém působišti měl vynikající start, na svoji čtvrtou branku v černobílém dresu si ale musel tři utkání počkat.

"Skórovat v takhle mladém věku při debutu v Lize mistrů, to mluví samo za sebe. Je to výjimečný fotbalista a má před sebou velkou kariéru. Přišel do klubu a během jednoho týdne okamžitě zapadl, jako kdyby tu s námi byl celé měsíce," pochválil kolegu z útoku Álvaro Morata.

Jeho tým vedení nakonec neudržel, v 66. minutě si totiž Parejo zaběhl na Capoueho centr za obranu a z prvního dotyku zakončil. Juventus přesto alespoň ukončil nelichotivou sérii a po třech letech nezačal play off porážkou.

"Naše plány se obrátily vzhůru nohama po třiceti sekundách hry. Brzy jsme ale opět našli ztracenou nit, začali si vytvářet šance a nakonec jsme měli průběh pod kontrolou. Reakce na brzký inkasovaný gól byla skvělá, tým ukázal mentální vyspělost a zkušenosti. Dřív by nás taková branka poznamenala mnohem víc," řekl na tiskové konferenci Emery. Nespokojený nebyl ani jeho protějšek Massimiliano Allegri.

"Výkon týmu mě potěšil, mrzí mě jen inkasovaný gól. Odveta pro nás bude jako finále, budeme muset být trpěliví. Teď už dobře víme, jaký soupeř proti nám stojí," podotkl trenér Juventusu.

Odveta je na programu ve středu 16. března v Turíně.