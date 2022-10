Neville vyzval vedení Manchesteru United, aby ukončil Ronaldovo angažmá

Londýn - Bývalý obránce Gary Neville vyzval Manchester United, aby okamžitě ukončil problémové angažmá Cristiana Ronalda. Někdejší kapitán slavného klubu prohlásil, že bez portugalské fotbalové hvězdy hrají "Rudí ďáblové" lépe.

"Musí to skončit. Ronaldo musí odejít někam, kde bude každý víkend hrát," řekl v rozhovoru pro Sky Sports sedmačtyřicetiletý Neville, který během devatenáctiletého působení v United nastupoval i s Ronaldem.

"Ronaldo roli náhradníka nikdy nepřijme, což je v pořádku. Ale klub se s ním musí domluvit na okamžitém odchodu, nebo uzavřít příměří do mistrovství světa a pak to celé skončit," dodal.

Ronaldo v letech 2003 až 2009 s United získal tři tituly a vyhrál Ligu mistrů. Loni se po angažmá v Realu Madrid a Juventusu do klubu vrátil. O vydařený comeback však zatím nejde.

V minulém ročníku sice pětinásobný držitel Zlatého míče dal 24 gólů, ale United v anglické lize skončili až šestí a nekvalifikovali se do Ligy mistrů. V létě proto chtěl mistr Evropy z roku 2016 odejít, ale nenašel se zájemce.

V této sezoně Ronaldo dal jen dva góly ve 12 zápasech a stal se z něj náhradník. Při středeční výhře 2:0 nad Tottenhamem odmítl v závěru nastoupit a poté v 88. minutě odešel předčasně do šatny.

Trenér Erik ten Hag ho kvůli tomu vyřadil z nominace na sobotní duel s Chelsea, se kterou United i bez sedmatřicetileté hvězdy remizovali 1:1. Předčasně ze zápasu Ronaldo odešel už v letní přípravě.

"Bylo to podruhé, co Ronaldo nasedl do auta a odjel z Old Trafford ještě před tím, než se do šatny dostali jeho spoluhráči," uvedl Neville. "A jako někdo, kdo atmosféru v kabině zažil, říkám, že to je nepřijatelné," prohlásil.

"Navíc když se zamyslíte nad tím, jestli má být Cristiano v sestavě, tak United jsou bez něj lepší a Erik ten Hag to ví. Takže jediné, co Cristiano a klub mohou udělat, je, sednout si a domluvit se na ukončení spolupráce," řekl Neville.