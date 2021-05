Nevidomý sportovec z Třebíčska chce zdolat trasu Tour de France

Nový Telečkov (Třebíčsko ) - Třicetiletý nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal z Nového Telečkova na Třebíčsku chce jako první nevidomý sportovec letos absolvovat celou trasu závodu Tour de France na tandemovém kole. Svůj výkon spojí s podporou nevidomých dětí prostřednictvím projektu Světluška. Ví, jakou podporu nevidomí potřebují, aby se necítili vyřazení ze společnosti. Sám měl se zrakem problémy od narození, úplně o zrak přišel ve 20 letech, řekl ČTK.

"Vím sám, že mi sport hodně pomohl, takže cílím hlavně na sport, ale i na to, aby děcka byla co nejvíc samostatná, soběstačnější. Takže jde o to, aby mohla mít traséry, trenéry, aby ty asistence pro ně byly dostupnější," řekl Zmeškal.

S podporou traséra, tedy doprovodu nevidomého sportovce, má za sebou Zmeškal řadu pozoruhodných výkonů včetně triatlonového závodu Ironman, šestisetkilometrového běhu napříč republikou nebo maratonu na Velké čínské zdi. I v minulosti propojil svoje úspěchy s charitou, spolupracoval s Nadací Leontinka, přispěl také na léčbu nemocného Aleše Dennera trpícího svalovou dystrofií.

Etapový závod Tour de France začne 26. června. Zmeškal společně s trasérem Markem Peterkou vyrazí ze startovního místa ve městě Brest o den dřív. Před sebou budou mít 3383 kilometrů. Trénuje na ně pět až šest dní v týdnu. V sedle kola denně tráví i šest hodin. Jízdu v kopcovitém terénu nedávno trénoval na soustředění v Chorvatsku. "Důležitý je i trénink s parťákem, zase se musí člověk trochu sehrát, protože přes zimu jsme spolu nejezdili, ani se to teď kvůli covidu moc nedalo. Příprava s parťákem je důležitá, protože doma trénuju hlavně na trenažéru," řekl Zmeškal.

Ze závodu by měl vzniknout dokument i kniha. Psaní Zmeškala baví, v knihách zachytil i své předchozí zážitky spojené se sportem a cestami. Zmeškalovu snahu zdolat legendární cyklistický závod ve Francii může podpořit veřejnost přes organizaci Donio.

Hlavní Zmeškalovou sportovní disciplínou je triatlon. Loni usiloval o možnost kvalifikovat se na paralympiádu v Tokiu. Koronavirus ale plány změnil. Nekonala se řada kvalifikačních závodů, ubyla možnost tréninkových soustředění. Teď věří ve svou účast na příští paralympiádě, která se uskuteční za tři roky v Paříži.

Zmeškal sportoval od malička, hrál fotbal, hokej, na základní škole dělal atletiku, jezdil i cyklistické závody. Po střední škole se stal zahradníkem, v zahradnictví také pracoval. Teď se zahradnictví věnuje jen okrajově, pěstuje bonsaje. "Se ztrátou zraku jsem se do sportu vrhl po hlavě, ale ne hned. Nejdřív jsem se snažil vůbec vylízat z toho, že nevidím, byl to rok sebelitování, pak jsem si našel práci v zahradnictví a postupně se k tomu přidal sport," řekl Zmeškal. Nyní je sportovcem na plný úvazek.