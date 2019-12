Netradiční sázky: Novotný bude mít v Moskvě sochu, Rath uteče

Praha - Bookmakeři sázkových kanceláří v Česku opět spojili konec roku s vypsáním kurzů na netradiční sázky v příštím roce. U Fortuny lze vsadit například na to, že starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému (ODS) postaví na Rudém náměstí v Moskvě sochu (3000:1) nebo že bývalý hejtman David Rath uteče z vězení (555:1). Tipsport a Chance nabízejí třeba sázky na to, že bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová obnoví profesionální kariéru (40:1) nebo že prezident Miloš Zeman abdikuje (40:1).

"Starosta Novotný ukázal národu nový rozměr politiky. Zatím té regionální, nicméně jde o přístup, který podle názorů některých odborníků má své publikum i na celonárodní úrovni. Na předsedu ODS to v kurzu 200:1 zatím nebude, rozhodně o něm ale i v příštím roce uslyšíme," sdělil ČTK hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Novotný prosadil v pražských Řeporyjích pomník k připomenutí zásluh Ruské osvobozenecké armády pod velením generála Andreje Vlasova při osvobození Prahy. Záměr vyvolal odmítavou reakci ruské diplomacie. Pomník bude mít podle Hanáka pravděpodobně podobu pamětní desky (1,75:1). Socha Vlasova v nadživotní velikosti má kurz 750:1.

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka začal po ukončení profesionální kariéry plnit přední stránky bulváru. Na to, že se ožení s Kateřinou Kristelovou, lze vsadit v kurzu 3,5:1. Nepravděpodobné není ani to, že by nastoupil v profesionálním zápase bojových sportů MMA (13:1).

Ze společenských událostí lze vsadit také například na to, že Gabriela Koukalová bude soutěžit v pořadu Prostřeno (4:1), Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček vstoupí do svazku manželského (15:1), TV Barrandov bude odebrána licence k vysílání (10:1) nebo že herec Jiří Langmajer alias Luboš Hrouzek ze seriálu Lajna bude jmenován hlavním trenérem HC Slavia Praha (500:1).

Pokud jde o sport, dá se vsadit třeba na to, že fotbalista pražské Slavie Tomáš Souček přestoupí do Realu Madrid (150:1), tenistka Petra Kvitová vyhraje Wimbledon (15:1), Česko nezíská na olympiádě v Tokiu ani jednu medaili (85:1) nebo že už v této sezoně bude uzavřena hokejová extraliga (2,5:1).

Tipsport a Chance většinou pouze hodnotí pravděpodobnost vypsané události, kurzy do své nabídky případně zařadí postupem času. Mezi nejzajímavější možnosti u Tipsportu kromě sázky na návrat Koukalové do stopy patří třeba to, že fotbalová Slavia i přes šestnáctibodový náskok na druhou Plzeň nezíská titul (300:1), budou vypsány předčasné sněmovní volby (8:1) nebo to, že Miloš Zeman oslaví své 76. narozeniny v Bílém domě (300:1).

Podle bookmakerů Chance není úplně vyloučené, že čeští fotbalisté na Euru 2020 nevstřelí žádný gól (7:1). Na to, že se premiérova manželka Monika Babišová objeví na titulní stránce pánského časopisu Playboy, je vypsán kurz 100:1. Velmi nepravděpodobné je přejmenování Sinobo Stadium v pražském Edenu na Stadion Miloše Zemana (600:1), nebo to, že Ester Ledecká začne kromě sjezdového lyžování a snowboardingu jezdit závodně také na běžkách (400:1).