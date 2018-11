Praha - ČSSD se musí radikálně odlišit od hnutí ANO, se kterým se i jako vládní koaliční partner střetává. Na dnešní konferenci, kterou v pražském Mánesu uspořádala sociální demokracie ke 140. výročí svého založení, to řekl místopředseda strany Martin Netolický. Hnutí ANO podle něj vedou pravicově zaměření lidé, kteří v rámci liberálně-populistického hnutí bodují u veřejnosti s levicovým programem.

Netolický na konferenci řekl, že ČSSD byla u všech významných mezníků země, ale v posledních sněmovních volbách se z pozice hegemona politické scény dostala v podstatě na okraj politického spektra. Příčin výsledku je podle něj mnoho. Domnívá se však, že sociálnědemokratické hnutí v Evropě i na celém světě se nyní vypořádává se současnou situací.

Naopak se nedomnívá, že by propad u voličů způsobila vnitřní krize ČSSD. Připomněl, že různé názory ve straně zaznívaly vždy, třeba v letech 1920 nebo 1948. "Nebo v letech 1992, 1993, kdy se rozhodovalo, kterou cestou se sociální demokracie vydá," uvedl. Strana podle něj musí diskutovat, jestli dostane předost pragmatické křídlo, nebo sociální demokracie liberálního charakteru založená na hodnotách jako svoboda, solidarita, rovnost a spravedlnost.

Netolický je přesvědčen o tom, že ČSSD posílí i současná situace, kdy politice dominuje vládní hnutí ANO. "Bohužel se s tímto hnutím střetáváme, byť jako koaliční partner, ale střetáváme," uvedl. ANO podle něj operuje na levici a pracuje s populismem, i když v jeho čele stojí pravicově zaměření lidé.

Bývalý předseda exilové ČSSD Karel Hrubý ve zdravici účastníkům konference řekl, že strana prochází krizí identity. Volí podle něj, zda je důležitější trvat na demokratických hodnotách, nebo sociálních standardech, nebo jak se postavit k migrační otázce. "Zda upřednostňovat nacionální úzkosti, nebo humanitní myšlenky," řekl. Stranu varoval před tím, aby podlehla účelovému pragmatismu, povrchnosti a populismu. "Musí být pevným ochráncem demokracie a politických práv," uvedl.

Sociální demokracie vznikla 7. dubna 1878 hostinci U kaštanu v pražském Břevnově jako Českoslovanská sociálně demokratická strana v rámci rakouské sociální demokracie. Ve své historii zažila řadu úspěchů i proher, dvakrát se musela uchýlit do exilu. Po roce 1989 obnovila svoji činnost a stala se jedním z nejsilnějších hráčů v české politice.

Po neúspěchu v loňských sněmovních volbách uspořádala ČSSD mimořádný sjezd, který se konal letos v únoru. Předsedou strany se stal Jan Hamáček, pod jehož vedením strana vstoupila do vlády Andreje Babiše (ANO). Kvůli aktuální situaci kolem Babiše odřekl Hamáček během dopoledne účast na dnešní konferenci a úvodní slovo místo něj obstaral Netolický.

Špidla: ČSSD byla od počátku rozhodující silou v boji o pokrok

Sociální demokracie byla od svého počátku rozhodující silou ve všech zápasech o pokrok, řekl ČTK a České televizi u příležitosti dnešní konference ke 140. výročí založení strany její bývalý předseda a premiér Vladimír Špidla. V historii ČSSD se podle něj najde řada vzestupů i pádů, ale zdůraznil, že nikde v ní nefiguruje agresivní nacionalismus či válka.

Sociální demokracie, která byla založena 7. dubna 1878 hostinci U kaštanu v pražském Břevnově, podle Špidly hrála klíčovou roli v boji o pracovní standardy, ale i o demokracii či všeobecné volební právo. "Naše dějiny jsou velké. Máme za sebou řadu věcí, kde si může být člověk jist, že by se bez tohoto hnutí nestaly," uvedl.

Za jeden z vrcholů považuje Špidla začátek 20. století. "Který vrcholil v zápase o všeobecné volební právo, zavedení osmihodinové pracovní doby, prosazení univerzálního důchodového systému pro zaměstnance," uvedl Špidla. Řada věcí se však podle něj povedla i po roce 1989, kdy ČSSD řadu věcí prosadila a řadě zabránila, například privatizaci důchodového systému.

Aktuálně podle něj strana prochází krizí. "Ta volební prohra je víc než jen prohra v denním pořádku, že máte jednou o tři procenta více a méně. Je to velká prohra," odkázal na loňské volby do Sněmovny, kde se ČSSD propadla z pozice nejsilnější strany na 7,27 procenta hlasů. Sociální demokracie se v té souvislosti musí znovuobnovit, což nebude jednoduchý proces, míní.

Vzestup nespojuje s hledáním jednoty. Sociální demokracie podle něj už od počátku měla těžké vnitřní zápasy. Hledat ve složité politické realitě řešení není snadné a bez určité rvačky to nejde, dodal. "Ale v poslední době jsme ztratili schopnost vést produktivní konflikt, který nakonec vyústí v něco, co má cenu," uvedl.

Prodávat jako jedno z pozitiv strany její 140 let dlouhou historii podle něj není snadné. "Na druhé straně není pravda, že to lidi zcela nezajímá. Uvědomují si, že je to víc než politická strana, ale širší koncept. Jak mluvím s lidmi, tak nechtějí, aby neměla vliv. Tradice nám dává sílu, i když to není něco, na čem to postavit," dodal.