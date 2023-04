Nestrašil: Nepanikaříme, před sérií bychom vedení 3:2 na zápasy brali

Hradec Králové - Hokejisté Třince nevyužili ve finále play off extraligy proti Hradci Králové druhý mečbol a po prohře 0:3 v pátém utkání vedou již jen 3:2 na zápasy. Podle útočníka Andreje Nestrašila se ale nic neděje, Oceláři si před sérii dobře uvědomovali sílu soupeře a očekávali vyrovnané bitvy.

"Sice jsme vedli 3:0, ale nemuselo to tak být. V Hradci jsme vyhráli v prodloužení. Mají velmi kvalitní tým a kdyby nám někdo před sérií řekl, že povedeme 3:2 a budeme hrát šestý zápas doma, tak to určitě vezmeme," řekl Nestrašil novinářům.

"Přijde mi spíše, že okolí Hradec hodně podceňuje. Že když jsme porazili Spartu a Pardubice, tak tohle by mělo být něco jednoduchého. My víme, že je to výborný tým a nejsou ve finále náhodou," prohlásil dvaatřicetiletý hráč. "Ne nadarmo vyhráli na konci základní části tolik zápasů a poté v play off vyřadili Liberec a druhé Vítkovice," řekl Nestrašil.

Třinec prý rozhodně neztratil po třech výhrách koncentraci. "Nemůžeme uvažovat nad tím, co bylo. Že to bylo 3:0. Je to 3:2 a pořád máme mečbol a hrajeme doma. Takhle se na to díváme," uvedl.

Oceláři dnes na hradeckém ledě inkasovali již po 27 sekundách, což ale podle Nestrašila nebyl problém. "Domácí to trošku dostalo na koně, ale nebylo to něco, co zápas rozhodlo. Pořád bylo 59 minut a 30 sekund do konce. Nepříjemné to ale samozřejmě bylo," řekl odchovanec pražské Slavie.

Druhý gól hosté dostali po zaváhání Karlise Čuksteho na útočné modré čáře, po kterém se Východočeši dostali do přečíslení dva na jednoho a Radek Pilař se štěstím skóroval. "Tak to někdy je. V prvním nebo druhém zápase odskočil puk nám a Marko (Daňo) s Vožuchem (Daniel Voženílek) jeli dva na jednoho a dali gól. Dnes to bylo naopak," uvedl Nestrašil.

V domácím prostředí se podle reprezentačního útočníka musí Třinec vrátit ke hře ze začátku série. "Musíme hrát jinak, než jsme hráli poslední dva zápasy. Zodpovědně, vyhrávat souboje, dobrá defenziva. Možná jsme tolik nechodili před branku, to je také jedna z věcí, kterou musíme dělat lépe," řekl Nestrašil.

Z toho, že dnes Oceláři neskórovali, si moc nedělal. "Jsme dospělí hráči, máme něco za sebou. Kdybychom se s prominutím podělali z toho, že jsme nedali gól, tak nemáme ve finále co dělat," dodal Nestrašil.