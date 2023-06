NERV nechce šetřit na dopravní infrastruktuře, podpořila dlouhodobé vize MD

Praha - Národní ekonomická rada vlády (NERV) nechce šetřit na investicích do dopravní infrastruktury, podpořila proto dlouhodobý strategický plán investic ministerstva dopravy. Kromě dopravy se rada věnovala také regionální politice, v níž by podle rady měla jednotlivá ministerstva více spolupracovat. Novinářům to po jednání řekl koordinátor NERV David Havlíček. Dalším tématem byla také efektivita veřejné správy.

"Národní ekonomická rada vlády podpořila ministerstvo dopravy nejen ve strategické vizi, aby se dopravní infrastruktura neřešila jen z rozpočtu na rozpočet, ale aby byla skutečně vize staveb, které se plánují do budoucna včetně finančního zajištění," řekl Havlíček. Podle něj se rada s vládou shodla na tom, že doprava je oblast, na které není možné šetřit, protože snižuje regionální rozdíly, zvyšuje investiční potenciál a podporuje konkurenceschopnost tuzemského hospodářství. Havlíček upozornil, že úspory na dopravní infrastruktuře nezavádí ani úsporný konsolidační balíček.

Rada se tak zabývala materiálem resortu dopravy, který má v dlouhodobějším časovém horizontu vymezit hlavní projekty připravované dopravní infrastruktury a také formy jejich financování. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v této souvislosti připomněl, že chystané stavby v dopravě vyjdou v příštích letech na stovky miliard korun, stát už proto hledá nové zdroje financování. Ministerstvo tak podle něj už začalo chystat nové PPP projekty, při nichž je využíván soukromý investor. Kupka je chce využít například na úsek dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí nebo některé připravované železniční stavby. Další peníze chce ministerstvo hledat například formou úvěrů nebo z evropských fondů.

Dalším tématem dnešního jednání NERV byla regionální politika a nutnost snižování rozdílů mezi regiony. "Je to nadresortní problematika. Není to jen záležitost ministerstva pro místní rozvoj. Týká se to celé řady oblastí jako jsou sociální dávky, daňový systém, vzdělávání nebo evropských fondů," podotkl Havlíček. Podle něj rada zdůraznila nutnost užší koordinace mezi jednotlivými ministerstvy při plánování opatření.