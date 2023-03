Nerudová nevyloučila kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu

Praha - Ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nevyloučila kandidaturu příští rok ve volbách do Evropského parlamentu. Téma Evropské unie je podle ní spjato s mladými lidmi. Zatím nemá jasno, na čí kandidátce by figurovala. Řekla to dnes novinářům po setkání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Nerudová v lednu skončila třetí v prvním kole volby hlavy státu.

Nerudová uvedla, že chce dál pracovat s mladými lidmi a svými dobrovolníky. "V tuto chvíli nebudu zakládat žádnou politickou stranu, ani do žádné vstupovat," řekla. Nevyloučila ale, že bude usilovat o post europoslankyně.

"Je to téma, které je bytostně spjato i s mladou generací. Mladá generace chce euro a chápe, že bychom měli být součástí Evropské unie, že je to pro nás důležité. A chápe i jiné než finanční výhody. Takže z tohoto důvodu evropské volby nevylučuji," poznamenala.

Řekla také, že se scházela se zástupci "v podstatě všech politických stran", s nimiž v obecné rovině probírala své další směřování. Popřela, že by o kandidatuře do Evropského parlamentu jednala konkrétně s hnutím Starostové a nezávislí (STAN).