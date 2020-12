Němky vymyslely hru s tematikou koronaviru, prodává se dobře

Berlín - Čtyři sestry z německého Wiesbadenu dobře využily dlouhých dní jarní koronavirové uzávěry a vymyslely stolní hru s tematikou koronaviru, která se nyní prodává po tisících, uvedla agentura Reuters. Hra s názvem Corona je až pro čtyři hráče, kteří se během ní snaží sehnat všechny potraviny na nákupním seznamu vyhotoveném sousedem či sousedkou v důchodovém věku.

Hráči sbírají a vyměňují si navzájem herní karty a vítězem se stává ten, kdo doručí jako první všechny položky na seznamu. Hráči také musejí překonávat nejrůznější překážky. Mezi ně patří kontakt s virem, který je pošle do karantény, nebo zjištění, že úzkostní zákazníci vykoupili všechna balení těstovin nebo ruličky toaletního papíru.

"Základním principem hry je solidarita," řekla Reuters 20letá Sarah Schwaderlappová, jedna ze spoluautorek. "Každý hráč se však může rozhodnout, zda bude s ostatními spolupracovat, nebo jim jejich úkol ztíží tím, že jim zablokuje cestu virem," vysvětlila.

Sestry na hře pracovaly téměř všechny večery jarní uzávěry a postupně do ní přidávaly prvky, o nichž se dozvídaly ze zpravodajství o koronaviru. "To byl třeba ten případ s úzkostným hromaděním potravin. A když jsme viděly záběry z balkónových koncertů z Itálie, tak jsme to také použily jako námět herních karet," poznamenala druhá ze sester, Rebecca.

Benedikta Schwaderlappa snaha dcer natolik nadchla, že se rozhodl hru uvést na trh a najal umělce, který vytvořil její design. Zatím prodal 2000 kopií. Hru začal dodávat také do místního hračkářství. "Pro naši rodinu byla celkem výzva zabalit a odeslat poštou asi 500 kusů v krátké době. Poptávka z celého Německa je obrovská," uvedl Schwaderlapp.