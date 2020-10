Němečtí vojáci budou moci pomáhat spojencům v boji s koronavirem

Berlín/Washington - Němečtí vojáci by v případě potřeby mohli být v rámci krizového plánu Severoatlantické aliance vysláni do členských či partnerských zemí, kde by pomáhali v boji s pandemií covidu-19. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na německé ministerstvo obrany, podle nějž spolková vláda vyčlenila pro daný plán potřebný personál. V Německu přibylo 7595 nově nakažených koronavirem. V USA zemřelo během pandemie o 300.000 lidí více oproti průměru.

Mluvčího ministerstva obrany uvedl, že v německé armádě bude v případě zájmu uvolněn pro působení v zahraničí lékařský personál, ženisté a armádní experti na obranu před jaderným, biologickým či chemickým nebezpečím. Celkem by armáda mohla do vyslat do zahraničí 160 specialistů, které by podle ministryně Annegret Krampové-Karrenbauerové mohli doprovázet další armádní příslušníci z Německa.

NATO v červnu rozhodlo o vytvoření nouzového plánu pro případ druhé vlny pandemie covidu-19. Ministři obrany členských států se tehdy dohodli na vytvoření zásob zdravotnického vybavení či krizového fondu o objemu několika milionů dolarů. Je to poprvé v historii organizace, kdy vznikl armádní plán pro případ zdravotní nouze.

Plán by se mohl aktivovat například tehdy, když by v aliančním státě nebo partnerské zemi NATO, jako je Ukrajina, Gruzie či Švédsko, hrozilo zhroucení zdravotnického systému. Podmínkou je, že o pomoc dotčený stát sám požádá, připomíná DPA. Nezbytný by byl také souhlas 30 států NATO v Severoatlantické radě, hlavním politickém rozhodovacím orgánu Aliance.

V Německu přibylo 7595 nově nakažených koronavirem

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 7595 případů nákazy koravirem. Přírůstek je jen o málo nižší než dosud rekordní bilance 7830 infikovaných ohlášená v sobotu, informoval dnes Institut Roberta Kocha.

Česko, které má přibližně osmkrát méně obyvatel, ohlásilo za úterý 11.984 nově potvrzených případů, což představuje nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie.

V předchozím dni RKI registroval v Německu, které má 83 milionů obyvatel, 6868 případů koronavirové nákazy a 47 úmrtí s covidem-19. Dnešní nárůst počtu nakažených je výrazně vyšší ve srovnání se středou minulý týden, kdy se počet infikovaných zvýšil o 5132.

V Německu se od počátku pandemie nakazilo 380.762 lidí. Na komplikace spojené s nemocí covid-19 zemřelo 9836 lidí, z toho 39 za poslední den.

V USA zemřelo během pandemie o 300.000 lidí více oproti průměru

Ve Spojených státech zemřelo během letošní pandemie covidu-19 o téměř 300.000 lidí více, než kolik bylo obvyklé za stejnou dobu v předchozích letech. Uvedlo to americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) s tím, že v polovině října oficiálně evidovalo zhruba 216.000 zemřelých po nákaze koronavirem.

V úterý vydaná zpráva CDC uvádí, že mezi 26. lednem a 3. říjnem v USA zemřelo o 299.028 lidí více, než kolik je průměr z posledních let za stejné období.

Epidemiologové z CDC uvádějí, že oficiální počty zemřelých s covidem-19, které se na zvýšené úmrtnosti podílejí přibližně ze dvou třetin, jsou patrně podhodnocené.

Na zvýšení úmrtnosti v době pandemie mají podle CDC vliv i další skutečnosti, jako je zhoršená dostupnost lékařské péče. "Je mnoho faktorů, které by nepřímo mohly přispět k nárůstu úmrtí v důsledku pandemie. Jedním z nich je narušení zdravotnického systému," uvádí autorka studie Lauren Rossenová.

Data také ukazují, že zvýšená úmrtnost dopadá různou měrou na různé rasové i etnické skupiny. CDC zaznamenal největší procentuální nárůst úmrtnosti v porovnání s předchozími lety mezi Hispánci (o 53,6 procenta). U amerických černochů se úmrtnost zvýšila o 32,9 procenta, u Asiatů o 36,6 procenta, zatímco u bělochů činil nárůst "jen" 11,9 procenta.

CDC letos evidoval nadprůměrnou úmrtnost v každém týdnu počínaje březnem. Největší nárůst počtu zemřelých oproti dlouhodobému průměru se v USA odehrál v první polovině dubna (o 40,4 procenta) a poté na začátku srpna (o 23,5 procenta).

Brazílie hlásí 23.227 nově nakažených koronavirem a 661 úmrtí

V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo 23.227 nakažených koronavirem a 661 úmrtí s nemocí covid-19. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura Reuters. Země se připravuje na rozsáhlý program očkování obyvatelstva, v jehož rámci pořídí vakcíny z Číny.

Brazílie od počátku epidemie eviduje 5,3 milionu nakažených, což ji řadí na třetí příčku na světě za Spojené státy a Indii. Z hlediska počtu zemřelých s covidem-19 je země s 210 miliony obyvatel globálně na druhém místě za USA. Podle brazilských úřadů stoupla bilance úmrtí po nákaze koronavirem k dnešnímu dni na 154.837.

Brazilská vláda zařadí čínskou experimentální vakcínu Sinovac do svého národního plánu na očkování proti koronaviru. Guvernér státu Sao Paolo Joao Doria po schůzce s ministrem zdravotnictví oznámil, že stát nakoupí 46 milionů těchto vakcín a že hromadné očkování brazilské populace začne v lednu 2021. Součástí brazilského očkovacího programu jsou také vakcíny vyvíjené společností AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou.