Německý export v září vykázal nejprudší růst za téměř dva roky

Berlín - Německý export se v září proti předchozímu měsíci zvýšil o 1,5 procenta. Zaznamenal tak nejprudší nárůst za téměř dva roky a překonal očekávání analytiků. Vyplývá to z dnešních údajů německého statistického úřadu. Příznivé údaje o exportu přicházejí v době obav z recese německé ekonomiky v důsledku útlumu v průmyslu.

"Ačkoli není pochyb o tom, že průmysl je v recesi, celá německá ekonomika by se v poslední minutě mohla vyhnout dalšímu (čtvrtletnímu) poklesu, a tím i technické recesi," uvedl po zveřejnění údajů o exportu ekonom Carsten Brzeski ze společnosti ING.

Analytici podle agentury Reuters předpokládali, že vývoz vykáže za září nárůst pouze o 0,4 procenta.

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta po růstu o 0,4 procenta v prvním kvartálu. Pokud by HDP vykázal pokles i ve třetím čtvrtletí, znamenalo by to, že německá ekonomika vstoupila do technické recese. Ta se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Německý statistický úřad zveřejní údaje o vývoji HDP za třetí čtvrtletí příští týden.

Německý průmysl se v poslední době potýká se zpomalováním růstu světové ekonomiky. K potížím přispívá nejistota spojená s plánovaným odchodem Británie z Evropské unie a s obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou.

Výbor ekonomických poradců německé vlády nicméně ve středu uvedl, že navzdory přetrvávajícímu útlumu německé ekonomiky nyní neočekává žádnou hlubokou hospodářskou recesi. Dodal, že nevidí potřebu žádného zvláštního programu na podporu ekonomiky.