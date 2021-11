Německo, Rakousko a Slovensko hlásí rekordní počty nově nakažených

Berlín/Bratislava/Moskva/Vídeň - V Německu mělo v úterý pozitivní test na koronavirus 52.826 lidí, nejvíce od začátku pandemie. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI). Přesně před týdnem hygienici evidovali necelých 39.700 nových případů nákazy. Kancléřka Angela Merkelová vyjádřila nad vývojem situace znepokojení a vyzvala mimo jiné pokročit ve vakcinaci. Rekordní přírůstky nakažených za den hlásí i Rakousko a Slovensko. Rusko zaznamenalo nový denní rekord úmrtí souvisejících s covidem.

Na dosud nejvyšší hodnotu vzrostlo v Německu i sedmidenní incidenční číslo - v týdenním úhrnu připadá 319,5 nově infikovaných v přepočtu na 100.000 obyvatel. V úterý hodnota tohoto ukazatele činila 312,4, minulou středu 232,1 a před měsícem 66,1, upozorňuje agentura DPA. V Česku k úterku sedmidenní incidence vzrostla na 739.

V Německu za posledních 24 hodin zemřelo dalších 294 pacientů s koronavirovou infekcí. Celková smrtelná bilance tak vzrostla na 98.274. V zemi, kde žije zhruba 83 milionů obyvatel, mělo od začátku pandemie pozitivní test na koronavirus asi 5,13 milionu lidí, z nich 4,54 milionu se uzdravilo.

Přibývá i pacientů s covidem-19, kteří potřebují nemocniční péči. V úterý připadalo 4,86 nově hospitalizovaných v týdenním úhrnu za 100.000 obyvatel, v pondělí jich bylo 4,65. V polovině října tato hodnota činila 1,9. Dosud nejvýše vyšplhala okolo loňských vánočních svátků, kdy se pohybovala okolo 15,5.

Merkelová na dnešní poradě zemských hejtmanů vyjádřila podle agentury DPA "hluboké znepokojení" situací v některých částech země. Mimo jiné se vyslovila pro pokračování vakcinace. "Ani nyní není vůbec pozdě rozhodnout se pro první dávku očkovací látky," řekla a přičemž zároveň vyzvala, aby se lidé nechávali přeočkovat.

Kancléřka také zdůraznila potřebu stanovit prahové hodnoty pro zatížení nemocnic pacienty s covidem, na jejichž základě bude nutné přijmout další opatření s cílem zastavit šíření nákazy. Bez těchto limitních hodnot by pouhé uvádění sedmidenní incidence podle ní prakticky nemělo smysl. "Bylo by katastrofou začít jednat teprve až budou jednotky intenzivní péče plné," upozornila.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci jednotlivé spolkové země zpřísňují protikoronavirová opatření. Například v Bavorsku sousedícím s Českem nesmějí od úterka lidé, kteří proti covidu-19 nejsou naočkovaní, do restaurací a hotelů. O dalším zpřísňováním podmínek neočkovaným na celoněmecké úrovni bude ve čtvrtek hlasovat Spolkový sněm.

Slovensko hlásí za úterý rekordní přírůstek 8342 infikovaných

Slovensko prostřednictvím laboratorních testů zaznamenalo za úterý rekordních 8342 nových případů koronavirové nákazy. Přibylo dalších 43 úmrtí na covid-19 a mírně se zvýšil počet covidových pacientů v nemocnicích, které v souvislosti s epidemií čelí náporu hospitalizovaných. Vyplývá to z dnešních údajů národního centra zdravotnických informací. Nové maximum případů nemoci covid-19 má také Česko.

Epidemická situace na Slovensku, které v očkování proti covidu-19 zaostává za průměrem Evropské unie i za Českou republikou, se zhoršuje od září. Od začátku listopadu pak země opakovaně překonala dřívější rekordy v přírůstku zjištěných infikovaných.

Ve slovenských nemocnicích bylo v úterý 2879 pacientů s covidem-19, což je nejvíce od konce března, kdy země čelila druhé vlně koronavirové nákazy. Zhruba osm z deseti zmíněných hospitalizovaných nebylo vůbec nebo plně očkováno.

Slovenský premiér Eduard Heger v souvislosti s nepříznivým vývojem nákazy a vytížeností nemocnic v úterý ohlásil chystané zpřísnění omezení pro lidi, jež nejsou očkovaní proti covidu-19. Nově by například do nákupních center mohli vstupovat jen naočkovaní a ti, kdo zmíněné onemocnění prodělali. Zaměstnavatelé zase patrně budou muset kontrolovat, zda zaměstnanec byl očkován, prodělal covid-19 nebo má potvrzení o negativním výsledku na koronavirus. Návrhy opatření projedná vláda ve čtvrtek.

Covidu-19 na pětimilionovém Slovensku dosud podlehlo zhruba 13.700 lidí. Denní přírůstky úmrtí na zmíněné onemocnění v zemi už téměř měsíc dosahují dvouciferných hodnot.

Rakousko hlásí rekordní denní přírůstek 14.416 nakažených

V Rakousku v úterý přibylo 14.416 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Během uplynulých 24 hodin v zemi také zemřelo 41 pacientů s nemocí covid-19, vyvolávanou koronavirem. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví.

Rychlost šíření koronavirové nákazy v téměř devítimilionovém Rakousku dokumentuje více údajů zveřejněných ministerstvem. Potvrzenou koronavirovou nákazu má v zemi nyní kolem 130.000 lidí. Sedmidenní incidenční číslo (počet nově infikovaných přepočtený na 100.000 obyvatel) dnes stouplo na hodnotu 953,2, přičemž v úterý činilo 919,4.

Přibývá také pacientů s koronavirem, kteří se léčí v nemocnicích. K dnešnímu dni je jich 2723, tedy o 165 více než o den dříve. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 486 pacientů, o 28 víc než v úterý.

V Rakousku se epidemická situace v posledních týdnech prudce zhoršila a země proto od pondělí vyhlásila celoplošnou uzávěru pro neočkované starší 12 let, pokud se v posledních 180 dnech z covidu nevyléčili. Neočkovaní mohou opouštět domov jen kvůli cestě do práce či do školy, k lékaři, na nákup nezbytně nutných věcí a na zdravotní procházky.

Rakousko se také rozhodlo, že od pondělí zpřísní podmínky pro vstup na své území: lidé se budou muset prokázat dokladem o očkování, o prodělání covidu-19 nebo negativním výsledkem PCR testu, který nově bude platit 72 hodin oproti dosavadnímu týdnu. Antigenní testy nebo osvědčení o protilátkách už stačit nebudou. Výjimka se týká pendlerů, u kterých rakouské úřady antigenní testy uznávat budou, ale nově jen 24 hodin místo dosavadních 48 hodin.

Rusko zaznamenalo nový denní rekord úmrtí s covidem

V Rusku v úterý zemřelo 1247 lidí s nemocí covid-19, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Za uplynulých 24 hodin také přibylo 36.626 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, který covidové onemocnění způsobuje. Informoval o tom dnes vládní krizový štáb.

I když denní počty přibývajících infekcí koronavirem v Rusku v poslední době mírně klesají, úmrtí spojených s covidem jsou stále vysoké. Předchozí nejvyšší denní přírůstek 1241 mrtvých úřady zaznamenaly v pátek, v pondělí ohlásily 1240 zemřelých. Od začátku pandemie krizový štáb eviduje 259.084 těchto úmrtí, statistický úřad Rosstat však uvádí kolem 460.000 obětí koronavirové infekce, neboť započítává i případy, kdy je koronavirus prokázán až po úmrtí.

Úterní údaj o nově nakažených koronavirem znamená snížení tohoto ukazatele již šestý den v řadě. Jde o nejmenší denní přírůstek infikovaných od 27. října, při posledním poklesu v pondělí jich přibylo 36.818. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa, kde žije přibližně 146 milionů lidí, koronavirem nakazilo 9,18 milionu lidí.

Rusko se od září potýká s výrazně zhoršenou epidemickou situací, kvůli čemuž úřady zpřísnily protikoronavirová opatření a prezident Vladimir Putin schválil na první listopadový týden celostátní mimořádné pracovní volno. Některé nejvíce postižené ruské regiony tuto "covidovou dovolenou" ale prodloužily.