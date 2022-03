Berlín - Německo chce do konce roku prakticky ukončit dovoz uhlí a ropy z Ruska, řekl listu Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ministr hospodářství Robert Habeck. S ruským plynem navzdory válce na Ukrajině dál počítá. Německo by se bez něj zatím podle Habecka jen těžko obešlo. Podíl ruských dodávek plynu do Německa činí podle ministerstva 55 procent, u uhlí je to 50 procent a u ropy 35 procent.

"Každý den, prakticky každou hodinu se loučíme s částí ruských importů," poznamenal ministr za Zelené. "Když se to podaří, budeme na podzim nezávislí na ruském uhlí a na konci roku prakticky nezávislí na ropě z Ruska," uvedl také.

S plynem je to podle něj složitější, protože Německo zatím nemá terminál na dovoz zkapalněného plynu. Plánuje jich sice několik, ale podle odhadů expertů vzniknou nejprve za čtyři roky.

Okamžité přerušení dodávek proto Habeck znovu odmítl, přestože by ho chápala velká část německé veřejnosti. Způsobilo by podle něj nedostatek suroviny příští zimu, což by vedlo k propadu hospodářství, vyšší inflaci i stovkám tisíc nezaměstnaných.

Německo spolu se západními zeměmi v reakci na ruskou vojenskou agresi přijalo sérii sankcí proti Moskvě a zablokovalo i německo-ruský projekt plynovodu Nord Stream 2, který léta obhajovalo přes tvrdou kritiku Spojených států, Polska i Ukrajiny a dalších zemí.