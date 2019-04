Berlín - Německá vláda již podruhé za tři měsíce zhoršila svůj odhad růstu domácí ekonomiky na letošní rok. Podle nové prognózy se má hrubý domácí produkt v letošním roce zvýšit jen o 0,5 procenta místo doposud očekávaného jednoho procenta.

Vláda již na konci ledna snížila svůj odhad z původních 1,8 procenta. K dalšímu zhoršení prognózy přiměl vládu hlavně pokles ve zpracovatelském sektoru. V příštím roce však vláda již čeká oživení a HDP má stoupnout o 1,5 procenta.

Ministr hospodářství Peter Altmaier uvedl, že na německou ekonomiku mají nepříznivý vliv obchodní spory a nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie. Mezi domácí faktory, které negativně ovlivňují růst, patří zavedení nové metodiky měření emisí a spotřeby automobilů WLTP a neobvykle nízká hladina Rýna, která způsobila problémy v zásobování a produkci v průmyslovém sektoru, napsala agentura Reuters.

Obtížná situace v zahraničním obchodu způsobená hlavně politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa znamená, že hlavním pohonem ekonomického růstu Německa v letošním i příštím roce zřejmě bude silná domácí poptávka, které pomáhá rekordně vysoká zaměstnanost, růst platů vyšší než inflace a nízké úroky z úvěrů. Silná domácí poptávka také zřejmě zvýší dovoz, jehož tempo růstu by letos i příští rok mělo být vyšší než tempo růstu vývozu. To také zřejmě sníží vysoký obchodní přebytek.

Německá vláda rovněž zavedla fiskální opatření, která by měla letos podpořit ekonomický růst. Patří mezi ně vyšší přídavky na děti či vyšší důchody pro matky, uvedl Altmaier. Vyzval také koaliční Sociálnědemokratickou stranu, aby podpořila snížení daní pro firmy a zdržela se prosazování jakýchkoliv zákonů, které by mohly zatížit soukromý sektor. Vláda by se podle něj měla nyní zaměřit na podporu firem prostřednictvím snížení byrokracie a různých poplatků a daní.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá mimo jiné i řada českých podniků. Loni HDP Německa stoupl o 1,4 procenta, což byl nejpomalejší růst za pět let.