Německá pošta v Berlíně rozšíří dopravu balíků solární lodí, bude nová trasa

Berlín - Německá poštovní a logistická skupina Deutsche Post DHL rozšíří dopravu balíků v Berlíně lodí na solární pohon o další trasu a existující nákladní linku prodlouží o nové zastávky. Novinářům to na tiskové konferenci řekl šéf berlínského balíkového střediska Sven Goerke, podle kterého byla dosavadní zkušební fáze natolik úspěšná, že bude nejméně další rok pokračovat. O solární dopravu má zájem i berlínská radnice, která by na řece a říčních kanálech ráda viděla i další doručovací společnosti.

S dopravou balíků solární lodí, která vzhledem a žlutou barvou připomíná kachnu, začala německá pošta loni na podzim. Plavidlo každý den převáží po špandavském kanálu, který v Berlíně spojuje Havolu se Sprévou, na 350 zásilek. Bezemisní plavba nyní končí v přístavu Westhafen na pomezí berlínských čtvrtí Moabit a Wedding. Zde pracovníci pošty zásilky překládají na nákladní elektrokola a do doručovatelských elektroaut, která se pak vydávají přímo k adresátům.

Nově pošta trasu rozšíří o další dvě zastávky, a to o přístav Humboldthafen přímo u hlavního železničního nádraží nedaleko sídla spolkového kancléře a parlamentu a o přístaviště Wikingerufer na hranici Moabitu a čtvrti Tiergarten. Pošta zároveň začne pracovat na nové nákladní lince, která propojí přístav Osthafen na Sprévě na východě metropole s berlínskou částí Köpenick, kde se řeka Dahme vlévá do Sprévy. Provoz na této trase by podle Goerkeho mohl začít na jaře.

Zatímco na stávající trase zajišťuje dopravu Aquabus 1050 se solárními panely na střeše, na nové dopravní lince bude nasazen podle Goerkeho jiný typ plavidla, které pojme nejméně desetinásobek balíků oproti nyní využívané lodi, tedy alespoň 3500. I tak ale lodní doprava v celkovém srovnání bude tvořit jen zlomek, protože v Berlíně Deutsche Post DHL denně doručuje okolo 250.000 zásilek.

"Naším plánem není veškerou dopravu přesunout na vodu," řekl Goerke. "Hledáme však různé možnosti, jak doručovat bezemisně," uvedl. V Berlíně jsou již nyní rozšířena elektrická nákladní kola a elektrické dodávky, v metropolitním regionu pošta nově také provozuje 13 velkých nákladních elektromobilů.

Šéfka provozovatele a správce berlínských přístavů BEHALA Petra Cardinalová vidí v říční dopravě v hlavním městě velké možnosti, neboť metropole je i v samém centru protkána množstvím kanálů. "Jsem přesvědčená, že potenciál lodní dopravy by v Berlíně měl být využit," řekla. Stejný názor zastává i berlínská senátorka pro mobilitu, dopravu a ochranu klimatu Manja Schreinerová, jejíž funkce odpovídá zemské ministryni.

"Přála bych si, aby i další logistické firmy následovaly tento příklad a přemístily více dopravy na vodu," řekla Schreinerová. Poznamenala, že vodní cesty jsou pokladem, který ještě stále čeká na objevení.

Společně s rozšířením tras vybuduje pošta v Berlíně u řeky a kanálů asi desítku balíkových boxů, jejichž provoz bude zajišťovat solární energie.

Aquabus, který rozváží balíky nyní, má podle pošty v případě slunečního svitu neomezenou dobu plavby. Pokud slunce nesvítí, je zhruba jedenáctimetrová loď odkázána jen na baterie. S nimi pak podle podmínek dokáže plout šest až osm hodin. O plavbu se stará motor o výkonu pět kilowattů, díky kterému loď dosahuje rychlosti 12 kilometrů za hodinu.