Německá pošta si pořídila 13 velkých nákladních elektromobilů, obsluhují Berlín

Schönefeld (Německo) - Německá pošta Deutsche Post DHL si pořídila 13 velkých nákladních elektromobilů, učinila tak další krok k elektrifikaci svého vozového parku. Spolkový ministr dopravy Volker Wissing na slavnostní ceremonii v braniborském Schönefeldu prohlásil, že cesta k bezuhlíkovému hospodářství vyžaduje co nejrychlejší přechod na ekologicky čistou mobilitu. Řekl také, že bateriová auta prozatím nejsou vhodná pro všechny typy dopravy, proto je nezbytná technologická otevřenost k jiným pohonům, mimo jiné k vodíku.

"Pořízení elektrických nákladních aut je příkladem toho, jak velmi Deutsche Post DHL v Německu investuje do elektromobility a do alternativních pohonů," prohlásila Nikola Hagleitnerová z koncernu DHL. V loňském roce pošta do elektrické flotily a do klimaticky neutrálních provozů vložila asi 700 milionů eur (16,6 miliardy Kč), na letošní rok plánuje vydat na zelenou infrastrukturu 500 milionů eur (11,9 miliardy Kč).

"Přechod na bezemisní dopravu musí být co nejrychlejší," řekl Wissing. Poznamenal, že zatímco u osobní dopravy je elektrifikace v plném proudu, u té nákladní teprve začíná. "Těchto 13 elektrických nákladních aut je jen začátek," uvedl a dodal, že pro dopravu je třeba zachovat technologickou otevřenost.

"Elektrické nákladní vozy nejsou zatím vhodné pro všechny příležitosti, proto potřebujeme mít nabídku i dalších technologií, mimo jiné pohonu na vodík." řekl. Reagoval tak na omezený dojezd elektromobilů. Elektrická volva, která si pošta pořídila, mají podle výrobce dojezd až 300 kilometrů. Dobíjecí stanice má pošta přímo ve svém středisku v Schönefeldu. Auta se nabíjejí přes noc a doplnění kapacity trvá devět hodin, s rychlonabíječkou stejnosměrným proudem pak dvě hodiny, jak poznamenala Hagleitnerová. Pošta uvádí, že 95 procent elektrické energie, kterou využívá, pochází ze zelených zdrojů.

Vedle nových elektrických nákladních vozů, které jsou určeny k obsluze berlínského regionu, nasadila pošta po celém Německu k dopravě zásilek mezi poštovními a balíkovými centry 110 nákladních vozů na bioplyn. Do konce letošního roku jich chce mít 350. Spalováním metanu místo dieselu se podle pošty uspoří na emisích nejméně 80 procent oxidu uhličitého.

K doručování pošty a balíků z distribučních středisek pošta používá přes 24.000 elektrických vozidel od dodávek přes tříkolky až po nákladní kola. Do konce roku 2025 chce tento park rozšířit o dalších 14.000 elektrovozidel. Tím se počet okrsků, ve kterých pošta doručuje bezemisně, zvýší ze současných 50 procent na 70 procent.

Vedle elektrovozidel používá pošta i solární loď, na jejíž palubě každý den převáží asi 350 balíčků ze Špandavy na západě metropole do berlínského přístavu Westhafen. Plavidlo, kterým je upravený Aquabus 1050 se solárními panely na střeše, je v provozu na zkoušku od loňského října. Pošta je s projektem spokojená, proto by chtěla elektrickou lodní dopravu v Berlíně rozšířit i do berlínských částí Mariendorf a Neukölln.

Pošta rovněž plánuje více využívat železniční dopravu. Podle statistik dopravuje nyní Deutsche Post DHL po kolejích 120 milionů balíků ročně, což odpovídá šesti procentům celkového poštovního objemu. Cílem je dostat se na 20 procent.

K rozšiřování parku elektrovozidel pošta čerpá dotace, na nákup 13 nákladních aut Volvo a potřebného dobíjecího zařízení získala od spolkového ministerstva dopravy podporu 2,3 milionu eur (54,6 milionu Kč).

"Podpora činí 80 procent z rozdílu ceny mezi nákladním vozem na elektřinu a nákladním autem se spalovacím motorem," řekl Wissing. Dodal, že díky programu spolková vláda podpořila na 1000 podniků a podnikatelů, kteří si takto dosud pořídili na 7000 užitkových aut s ekologickým pohonem.