Nekula vyzval obchodní řetězce, aby nabízely více českých potravin

Praha - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) vyzval obchodníky, aby do své nabídky zařadili větší množství potravin z domácí produkce. Poukázal na to, že v obchodech se často objevují totožné produkty dostupné od domácích producentů dovezené ze zahraničí. Uvedl to v dopise zveřejněném na twitteru, který podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého odeslal generálním ředitelům obchodních řetězců. Ovocnářská unie ČR obchodní řetězce v tomto ohledu kritizuje.

Nekula na twitteru uvedl, že supermarkety nabízejí cibuli například z Nového Zélandu. "V sezoně je české cibule dostatek. Opravdu nechápu, proč by zelenina měla cestovat do ČR 18.000 km," napsal.

Nekula v dopise píše, že jak Česko, tak celá EU se potýkají s růsty cen energií, paliv a také potravin. Doplnil, že jedním ze společných cílů zemí EU také dosáhnout udržitelné produkce potravin se zohledněním co nejnižší uhlíkové stopy.

"V této situaci si Vás dovoluji požádat o preferenci, zařazení do nabídky zákazníkům většího množství potravin a zemědělských produktů lokální produkce, které jsou z hlediska udržitelnosti příznivější k životnímu prostředí. Přestože jsou totožné produkty dostupné i od našich producentů, v obchodech se často objevují obdobné produkty dopravované z velké vzdálenosti, mnohdy i tisíce kilometrů," uvedl.

Zmiňuje, že jde především o dodávky sezonního ovoce a zeleniny, ale i o další potraviny. Ministr je přesvědčen, že pro obchodníky je spolupráce s českými výrobci přínosná a žádá ředitele obchodních řetězců, aby mu sdělili, jaké kroky plánují v jejich obchodní strategii pro zvýšení nabídky českých potravin. Česká republika je od vstupu do EU součástí jednotného trhu, který umožňuje volný pohyb zboží a služeb po celém území unie.

K situaci na pultech českých obchodů se kriticky vyjádřil předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. "Obchodní řetězce se chovají diktátorsky a zneužívají svého postavení. Zajímá je jen cena. Supermarkety jsou překážkou rozvoje české zemědělské prvovýroby a potravinářství, protože mají nepřiměřené marže," uvedl.

Komora má podle něj k dispozici průzkum, podle kterého v ČR byla většina jablek během akčních slev z Polska. "V Německu neexistuje, že by prodejce dal do akce nějaké polské ovoce. Obchodní řetězce v západních státech mají naprosto jinou morálku než ve střední a východní Evropě," dodal Ludvík.