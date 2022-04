Někteří dodavatelé začnou s odpojováním zákazníků v DPI již po Velikonocích

Praha - Někteří dodavatelé energií začnou už v týdnu po Velikonocích s odpojováním zákazníků, kteří včas neodešli z režimu dodavatele poslední instance (DPI). Jiní plánují začít odběrná místa odpojovat v příštích týdnech. V režimu DPI po ukončení činnosti Bohemia Energy nadále zůstávají tisíce odběratelů, zjistila ČTK. Lhůta pro bývalé odběratele elektřiny od Bohemia Energy vyprší 14. dubna, u plynu skončí půlroční režim DPI 17. dubna.

"V týdnu po Velikonocích přistoupíme k odpojování. V první řadě půjde o odběrná místa, která elektřinu odebírají, ale zákazníci současně nekomunikují a neplatí. Naše zkušenost je obecně taková, že po odpojení devíti z deseti odběratelů dlužnou částku obratem uhradí a jsou vzápětí opět připojeni k síti. Budou však muset podepsat běžnou smlouvu, protože režim DPI už pro ně neplatí," řekl ČTK mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka. V režimu DPI u PRE zůstává 350 odběrných míst. Tři čtvrtiny z nich jsou neobydlené byty v podstatě s nulovým odběrem elektřiny. Buď jde o prázdné byty určené k pronájmu, nebo se majitelé dlouhodobě zdržují v zahraničí.

Podle společnosti ČEZ kontaktuje zákazníky, kteří režim DPI neopustili, distributor. Pokud urychleně tito zákazníci neuzavřou běžnou smlouvu, bude jim v dalších týdnech přerušena dodávka a odmontován elektroměr. U ČEZ v DPI zůstalo 2157 zákazníků. Z toho je 432 podnikatelů a 1725 domácností. Celkem 750 z těchto zbývajících odběrných míst nemělo během celého období žádnou nebo mělo jen minimální spotřebu.

"Klíčové pro nás bylo převést maximum zákazníků co nejrychleji z režimu DPI na cenově výhodnější standardní smlouvu, ať už u nás nebo u jiných dodavatelů. Během šesti měsíců jsme tak odeslali přes tři miliony dopisů, e-mailů a SMS. Naše call centra vyřídila v souvislosti s režimem DPI přes 750.000 hovorů a e-mailů. V průměru jsme tak každého zákazníka v DPI kontaktovali sedmkrát a patnáctkrát pak ty, kteří zůstávali v DPI až do poslední chvíle. I díky této masivní komunikaci se nám podařilo převést drtivou většinu zákazníků na standardní smlouvu," uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

U innogy těsně před uplynutím ochranné lhůty zůstává bez smlouvy a nového dodavatele tisícovka bývalých zákazníků Bohemia Energy. Z původních asi 240 tisíc zákazníků je to minoritní skupina, naopak 99,5 procenta zákazníků z DPI odešlo a má nové smlouvy buď u innogy nebo jiných obchodníků. Z tisícovky zákazníků, kteří v DPI zůstali, jich zhruba 800 používá plyn pouze na vaření. Právě to, že na plynu jen vaří a chtějí ho odpojit, uváděli mnozí z těchto zákazníků jako důvod, proč situaci neřešili. V průběhu šestiměsíčního období DPI innogy neodpojila žádnou domácnost. Zákazníci, kteří zůstanou i po 17. dubnu bez smlouvy a nového dodavatele, spadnou do tzv. neoprávněného odběru a další kroky s nimi bude řešit provozovatel distribuční soustavy.

"Pokud odběrné místo není zasmluvněno, iniciuje provozovatel distribuční soustavy kroky k zamezení neoprávněného odběru, které mohou skončit až odpojením odběrného místa od sítě. Pokud k neoprávněnému odběru na místě dojde, vždy musí dojít k jeho dořešení, se kterým je spojeno vyčíslení náhrady škody včetně oprávněných nákladů," uvedl mluvčí E.ON Roman Šperňák. V DPI u této společnosti zůstává 667 odběratelů. "To se týká i těch zákazníků, kteří v režimu dodavatele poslední instance platí všechny své závazky tak, jak mají. I oni mají ze zákona povinnost si standardního dodavatele najít," uvedl Šperňák.

U Pražské plynárenské zůstává v DPI asi 590 odběrných míst. "Z toho 88 bylo zcela nekontaktních, to znamená nereagují a ty řešíme ve spolupráci s Úřadem práce. Po skončení lhůty DPI bude postupováno v souladu s příslušnými předpisy," uvedl mluvčí Miroslav Vránek.