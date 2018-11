Ilustrační foto - Na Výstavišti v pražských Holešovicích začal 5. října 20. ročník automobilové výstavy Autoshow Praha. Potrvá do 8. října. Na snímku je nový automobil Hyundai i30 kombi.

Praha - Nejčastěji žádanými osobními auty na operativní leasing za letošní rok jsou Hyundai i30 a Škoda Fabia. Ze značek u zákazníků celkově vede Škoda Auto, následovaná Volkswagenem. Třetí je Hyundai. Vyplývá to ze statistik serveru Driveto.cz, který zprostředkovává nabídky operativního leasingu na českém trhu.

Hyundai i30 se stal nejžádanějším vozem díky akční ceně po několik měsíců roku. Druhá příčka v žebříčku nejžádanějších vozů připadá na Škodu Fabii, třetí na Volkswagen Golf a čtvrtá na Volkswagen Passat.

"Nejpoptávanějším autem každého čtvrtletí se stalo právě to, které bylo v danou dobu v akci," uvedl výkonný ředitel Driveto František Peterka. Začátkem roku to byl Volkswagen Golf, který byl nejprodávanější v prvním čtvrtletí, pak akce ve 2. a 3. čtvrtletí dostala do čela Hyundai i30, a na konci roku jsou nejžádanější Fabie.

Zhruba 40 procent vozů poptávají firmy, které si pořizují auta za 10.000 až 15.000 korun bez DPH měsíčně. Fyzické osoby a OSVČ nejvíce chtějí auta do 6000 korun měsíčně. Kolem 60 procent zákazníků dává přednost autům, která jsou skladem, nechtějí na ně čekat. Nejčastěji požadují vozy s nájezdem do 20.000 kilometrů ročně a dobu pronájmu volí nejvíce lidí na tři roky.

Podle průzkumu agentury NMS Market Research pro značku Toyota je operativní leasing nejčastějším způsobem pořízení vozu do firemních flotil. Tvoří více než polovinu všech aut ve vozových parcích. Za hotovost kupuje auta 23 procent firemních zákazníků.

Členské firmy České leasingové a finanční asociace loni financovaly celkem 120.440 nových osobních vozidel, tedy 44,3 procenta nových osobních aut prvně registrovaných v ČR. Z toho 37.062 vozů bylo určeno pro domácnosti a 83.378 pro firmy.