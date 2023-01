Nejvíce nominací na Oscara má Všechno, všude, najednou. Šance mají i Češi

Přehled nominací na ceny Oscar za rok 2022:

Nejlepší film:

Na západní frontě klid - producent Malte Grunert

Avatar: The Way of Water - producenti James Cameron a Jon Landau

Víly z Inisherinu - producenti Graham Broadbent, Pete Czernin a Martin McDonagh

Elvis - producenti Baz Luhrmann, Catherine Martinová, Gail Berman, Patrick McCormick a Schuyler Weiss

Všechno, všude, najednou - producenti Daniel Kwan, Daniel Scheinert a Jonathan Wang

Fabelmanovi - producenti Kristie Macoskoová Kriegerová, Steven Spielberg a Tony Kushner

Tár - producenti Todd Field, Alexandra Milchanová a Scott Lambert

Top Gun: Maverick - producenti Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison a Jerry Bruckheimer

Trojúhelník smutku - producenti Erik Hemmendorff a Philippe Bober

Women Talking (Ať ženy promluví) - producenti Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner a Frances McDormandová

Režie:

Martin McDonagh - Víly z Inisherinu

Daniel Kwan a Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

Steven Spielberg - Fabelmanovi

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Trojúhelník smutku

Herec v hlavní roli:

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - Víly z Inisherinu

Brendan Fraser - Velryba

Paul Mescal - All inclusive

Bill Nighy - Living (Žít)

Herečka v hlavní roli:

Cate Blanchettová - Tár

Ana de Armasová - Blondýnka

Andrea Riseboroughová - To Leslie (Pro Leslie)

Michelle Williamsová - Fabelmanovi

Michelle Yeohová - Všechno, všude, najednou

Herec ve vedlejší roli:

Brendan Gleeson - Víly z Inisherinu

Brian Tyree Henry - Mosty

Judd Hirsch - Fabelmanovi

Barry Keoghan - Víly z Inisherinu

Ke Huy Quan - Všechno, všude, najednou

Herečka ve vedlejší roli:

Angela Bassettová - Black Panther: Wakanda nechť žije

Hong Chauová - Velryba

Kerry Condonová - Víly z Inisherinu

Jamie Lee Curtisová - Všechno, všude, najednou

Stephanie Hsuová - Všechno, všude, najednou

Zahraniční celovečerní film:

Na západní frontě klid - Německo, režie Edward Berger

Argentina, 1985 - Argentina, režie Santiago Mitre

Blízko - Belgie, režie Lukas Dhont

Íá - Polsko, režie Jerzy Skolimowski

An Cailín Ciúin (Tichá dívka) - Irsko, režie Colm Bairéad

Nejlepší animovaný film:

Pinocchio Guillerma del Tora - režie Guillermo del Toro a Mark Gustafson

Marcel the Shell with Shoes On (Mušlák Marcel v botách) - režie Dean Fleischer-Camp

Kocour v botách: Poslední přání - režie Joel Crawford a Januel Mercado

Mořská příšera - režie Chris Williams

Proměna - režie Domee Shiová

Kamera:

James Friend - Na západní frontě klid

Darius Khondji - Bardo, falešná kronika několika pravd

Mandy Walkerová - Elvis

Roger Deakins - Říše světla

Florian Hoffmeister - Tár

Původní scénář:

Martin McDonagh - Víly z Inisherinu

Daniel Kwan a Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

Steven Spielberg a Tony Kushner - Fabelmanovi

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Trojúhelník smutku

Scénář podle předlohy:

Edward Berger, Lesley Patersonová a Ian Stokell - Na západní frontě klid

Rian Johnson - Na nože: Glass Onion

Kazuo Ishiguro - Living (Žít)

Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig a Justin Marks - Top Gun: Maverick

Sarah Polleyová - Women Talking (Ať ženy promluví)

Hudba:

Volker Bertelmann - Na západní frontě klid

Justin Hurwitz - Babylon

Carter Burwell - Víly z Inisherinu

Son Lux - Všechno, všude, najednou

John Williams - Fabelmanovi

Nejlepší píseň:

Applause - hudba a text Diane Warrenová; Tell It Like a Woman (Řekni to jako žena)

Hold My Hand - hudba a text Lady Gaga a BloodPop; Top Gun: Maverick

Lift Me Up - hudba Tems, Rihanna, Ryan Coogler a Ludwig Goransson, text Tems a Ryan Coogler; Black Panther: Wakanda nechť žije

Naatu Naatu - hudba M.M. Kíravání, text Čandrabose; RRR

This Is a Life - hudba Ryan Lott, David Byrne a Mitski; text Ryan Lott a David Byrne; Všechno, všude, najednou

Filmová scénografie:

Christian M. Goldbeck a Ernestine Hipperová - Na západní frontě klid

Dylan Cole, Ben Procter a Vanessa Coleová - Avatar: The Way of Water

Florencia Martinová a Anthony Carlino - Babylon

Catherine Martinová, Karen Murphyová a Bev Dunnová - Elvis

Rick Carter a Karen O’Haraová - Fabelmanovi

Kostýmy:

Mary Zophresová - Babylon

Ruth Carterová - Black Panther: Wakanda nechť žije

Catherine Martinová - Elvis

Shirley Kurataová - Všechno, všude, najednou

Jenny Beavanová - Paní Harrisová jede do Paříže

Masky:

Heike Merkerová a Linda Eisenhamerová - Na západní frontě klid

Naomi Donneoví, Mike Marino a Mike Fontaine - The Batman

Camille Friendová a Joel Harlow - The Batman

Mark Coulier, Jason Baird a Aldo Signoretti - Elvis

Adrien Morot, Judy Chinová a Anne Marie Bradleyová - Velryba

Střih:

Mikkel E.G. Nielsen - Víly z Inisherinu

Matt Villa a Jonathan Redmond - Elvis

Paul Rogers - Všechno, všude, najednou

Monika Williová - Tár

Eddie Hamilton - Top Gun: Maverick

Zvuk:

Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel a Stefan Korte - Na západní frontě klid

Julian Howarth, Gwendolyn Yatesové Whittleová, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers a Michael Hedges - Avatar: The Way of Water

Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray a Andy Nelson - The Batman

David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson a Michael Keller - Elvis

Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon a Mark Taylor - Top Gun: Maverick

Vizuální efekty:

Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank a Kamil Jafar - Na západní frontě klid

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon a Daniel Barrett - Avatar: The Way of Water

Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands a Dominic Tuohy - The Batman

Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White a Dan Sudick - Black Panther: Wakanda nechť žije

Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson a Scott R. Fisher - Top Gun: Maverick

Celovečerní dokument:

All That Breathes (Vše, co dýchá) - režie Šaunak Sen

All the Beauty and the Bloodshed (Všechna ta krása a krveprolití) - režie Laura Poitrasová

Erupce lásky - režie Sara Dosaová

Dům z třísek - režie Simon Lereng Wilmont

Navalny (Navalnyj) - režie Daniel Roher

Krátkometrážní dokument:

Zaříkávači slonů - režie Kartiki Gonsalvesová

Haulout (Vytažení na břeh) - režie Jevgenija Arbugajevová a Maxim Arbugajev

How Do You Measure a Year? (Jak změříte rok?) - režie Jay Rosenblatt

Efekt Marthy Mitchellové - režie Anne Alvergueová a Debra McClutchyová

Stranger at the Gate (Cizinec před branou) - režie Joshua Seftel

Krátkometrážní animovaný film:

Chlapec, krtek, liška a kůň - režie Peter Baynton

The Flying Sailor (Létající námořník) - režie Amanda Forbisová a Wendy Tilbyová

Obchodníci s ledem - režie Joao Gonzalez

My Year of Dicks (Můj rok s k***ty) - režie Sara Gunnarsdóttirvá

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It (Pštros mi řekl, že svět je falešný, a já tomu asi věřím) - režie Lachlan Pendragon

Krátkometrážní hraný film:

An Irish Goodbye (Sbohem po irsku) - režie Tom Berkeley a Ross White

Ivalu - režie Anders Walter

Le Pupille (Žákyňky) - režie Alice Rohrwacherová

Noční tramvaj - režie Eirik Tveiten

The Red Suitcase (Červený kufr) - režie Cyrus Neshvad