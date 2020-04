Největší autojeřáb začal odstraňovat nosníky mostu pod Pálavou

Pasohlávky (Brněnsko) - Největší autojeřáb, který je v Česku k dispozici, začal dnes ráno odstraňovat nosníky starého mostu na silnici první třídy přes Novomlýnské nádrže. Menší stroj by práci nezvládl, jeden nosník obnažený "na dřeň" totiž váží 42 tun. ČTK to řekl Ivo Habarta za sdružení firem Firesta-Fišer a Eurovia CS, které se na stavbě nového mostu podílejí.

Dnes a v neděli jeřáb odstraní nosníky z brněnské strany, ve středu a ve čtvrtek příští týden z mikulovské strany. Záhy poté začne stavba nového mostu.

Na demontáž nosníků bylo třeba na stavbu dovézt jeřáb, který má devět náprav, nosnost 700 tun a dosáhne až 50 metrů od své osy. Jde o tentýž, který před čtyřmi lety u Vnorov na Hodonínsku vracel na koleje nehodový jeřáb Českých drah.

Odstranění nosníků poškozených korozí je poslední a největší částí demolice zhruba 40 let starého mostu, která začala v březnu. "Kvůli tomu, aby mohl jeřáb vjet na hráz a abychom ho upatkovali, museli jsme ji rozšířit o 1,2 metru," uvedl Habarta.

Nový most by měl být hotový koncem letošního roku. Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy stavba zatím pokračuje podle harmonogramu i přesto, že firmy musely řešit složité situace související s restrikcemi kvůli nemoci covid-19.

Především šlo o zahraniční dělníky a zavřené hranice, také byl problém s jejich ubytováním a se stravováním, protože si nemohli zajít na oběd do blízkých restaurací. "Ale ani z této stavby, ani z žádné jiné na jižní Moravě nemáme hlášené žádné větší problémy. Firmy se maximálně snaží a nečekáme nic zásadního. Spíš na stavby budou mít větší vliv běžné problémy než pandemie," řekl Fiala.

Most přes Nové Mlýny byl v havarijním stavu. Nový most vyjde na 350 milionů korun, součástí investice jsou i úpravy krajských silnic pro objízdnou trasu nebo vybudování lávky pro cyklisty, kterou zaplatí Jihomoravský kraj. Nový most by měl být hotový v listopadu, do té doby jej musí auta v obou směrech objíždět.