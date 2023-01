Nejlepším fotbalovým starším dorostencem byl zvolen Samek

Trutnov - Nejlepším českým starším dorostencem za rok 2022 byl zvolen Daniel Samek. Osmnáctiletý hráč italského Lecce v anketě Fotbalové asociace ČR (FAČR) zvítězil před jiným záložníkem Lukášem Ambrosem z německého Wolfsburgu, třetí skončil mladoboleslavský Lukáš Mašek. Mladším dorostencům podruhé za sebou kraloval sparťan Daniel Rus. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na 21. ročníku galavečeru Grassroots neprofesionálního fotbalu, který se poprvé konal mimo pražský Žofín, a to v Trutnově.

Samek před rokem obsadil mezi staršími dorostenci druhé místo za sparťanem Adamem Karabcem a tentokrát se dostal na stupínek nejvyšší. Člen reprezentační devatenáctky vloni na jaře ještě působil v pražské Slavii a v létě zamířil do týmu nováčka italské ligy Lecce, za které nastupuje ve výběru do 19 let.

Také druhý Ambros se ještě v zahraničí neprosadil do A-mužstva a ve Wolfsburgu hraje za mládežnický celek. Nyní v zimní přípravě už ale nastoupil za první tým německého klubu. Rovněž osmnáctiletý Mašek už si v české lize připsal za Mladou Boleslav 37 startů a dal jednu branku.

Šestnáctiletý útočník Sparty Rus zvítězil mezi mladšími dorostenci podruhé za sebou, v uplynulém roce hrál za reprezentační sedmnáctku. Talentem v ženské kategorii se stala Lucie Bendová ze Slavie.

Mezi trenéry žen opět zvítězil kouč reprezentace Karel Rada a připsal si již šesté prvenství. Cenu pro nejlepšího futsalistu získal už podeváté rekordman Michal Seidler z Plzně. Mezi trenéry futsalu podruhé za sebou triumfoval kouč západočeského klubu Marek Kopecký.

Grassroots galavečer tradičně oceňuje nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu. Poprvé se konal mimo Prahu. "Po dvacetileté etapě vyhlašování v Praze jsme se rozhodli, že chceme přiblížit vyhlašovaní anket amatérského fotbalu do regionů a putovat po jednotlivých krajích republiky," uvedl předseda FAČR Petr Fousek. Ocenění pro nejlepší profesionální hráče vyhlašuje asociace v anketě Fotbalista roku.

21. ročník ankety FAČR Grassroots: Hráč roku: Fotbal - starší dorostenec: 1. Daniel Samek (Slavia Praha/Lecce), 2. Lukáš Ambros (Wolfsburg), 3. Lukáš Mašek (Mladá Boleslav) . Fotbal - mladší dorostenec: 1. Daniel Rus (Sparta Praha), 2. Samuel Pikolon (Slavia Praha), 3. Ondřej Penxa (Sparta Praha). Futsal: 1. Michal Seidler, 2. Ondřej Vahala (oba Plzeň), 3. David Drozd (Chrudim). Plážový fotbal - muži: Lukáš Trampota. Plážový fotbal - ženy: Aneta Jungová (oba Slavia Praha). Talent roku: Ženský fotbal: 1. Lucie Bendová (Slavia Praha), 2. Sabina Střížová (Slovácko), 3. Andrea Švíbková (Sparta Praha). Futsal: 1. Jaroslav Zápotocký, 2. Jiří Zápotocký (oba Ústí nad Labem), 3. Adam Knobloch (Plzeň). Trenér roku: Fotbal - mládež: Vladimír Chaloupka (Zbrojovka Brno), Petr Strnad (Šumperk), Jiří Šulc (Turnov). Ženský fotbal: 1. Karel Rada (reprezentace A), 2. Karel Piták, 3. Michal Kolomazník. Ženský fotbal - mládež: Jana Bělíková (všichni Slavia Praha). Futsal: 1. Marek Kopecký (Plzeň), 2. Martin Brůna (reprezentace do 19 let), 3. Martin Dlouhý (Ústí nad Labem). Doprovodné ankety: Grassroots sociální akce roku: Postup na MS neslyšících futsalistů. Grassroots akce roku: Postup na ME Regions Cupu (tým Zlínského kraje).