Nejlepší raketová modelářka světa je z Krupky na Teplicku

Krupka (Teplicko) - Nejlepší raketovou modelářkou světa za rok 2018 se stala studentka ústecké univerzity Viktorie Tržilová z Krupky na Teplicku. Svůj první vesmírný stroj postavila v šesti letech. ČTK řekla, že modelářství považuje za sport, a to někdy dokonce adrenalinový.

Fotogalerie

Do krupského modelářského klubu přivedla tehdy žačku první třídy její učitelka, manželka několikanásobného mistra světa v raketovém modelářství Bedřicha Pavky. "Přišla jsem a už jsem tady zůstala," řekla Tržilová. Její první raketka byla malá papírová, její poslední je velká složitá raketa Ariane z mnoha materiálů a s několika motory.

Na modelářství usměvavou studentku, která patří na světových soutěžích mezi nejmladší v seniorské kategorii, baví hlavně samotné konstruování. Tomu předchází přepočítání originálních plánů do menšího měřítka. Cílem je postavit co nejvěrnější kopii. "Do soutěže odevzdáme raketu týden předem a hodnotí se, jak raketa vypadá, zda má odpovídající rozměry, znaky, barvy, celkový tvar a efekt. V druhé části nám raketu vrátí a my s ní musíme letět. Musí se přitom zachovat věrné rozdělení rakety tak, jak letěla doopravdy," popsala Tržilová.

Modely mají motory naplněny střelným prachem, jednotlivé části padají pomocí padáku. "Ne vždy přitom spadnou, kam očekáváme. Každý si myslí, že stavíme rakety v teple v klubu, ale když rakety odpálíme, letí i 2,5 kilometru někam pryč a my se pak boříme v bahně v poli. Občas si někdo zaplave v nějakém rybníku nebo řece, když mu to tam spadne a nutně díl potřebuje," uvedla modelářka. "Rozhodně je to sport a možná adrenalinový," zdůraznila. "Na druhou stranu, když člověk vidí, že to letí, nebouchne to, rozdělí se to, jak má, tak je to neuvěřitelný pocit," řekla.

Kromě znalosti fyziky a matematiky se tak modeláři musí umět orientovat i v meteorologii. "Termické proudy mohou odnést raketu. Stává se nám, že nám místní zahrádkáři přinesou krabici plnou spadlých dílů," zmínila Tržilová.

Během patnácti let už sestrojila stovky modelů raket. Vyrobit jeden trvá od hodin až po dny a měsíce. Před vrcholovými soutěžemi tráví studentka v klubu celé prázdniny.

Ocenění vnímá studentka oboru porodní asistentka na fakultě zdravotnických studií a zároveň oboru český jazyk pro média a veřejnou sféru na pedagogické fakultě jako motivaci do budoucna. Stavba skutečných raket ji sice neláká, ale do Kennedyho vesmírného střediska na Floridě by se podívala ráda. Mistrovství světa se už v minulosti uskutečnilo na kosmodromu Bajkonur. "Tam bych si opravdu moc ráda se svou raketou zalítala," dodala nejlepší raketová modelářka světa za rok 2018.