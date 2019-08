Nejkrásnější květina Zahrady Vysočiny je ze Slovenska

Žirovnice (Pelhřimovsko) - Na zámku v Žirovnici na Pelhřimovsku začala 56. výstava Zahrada Vysočiny. Podle pořadatelů největší v České republice. Dominují jí mečíky. Asi tři desítky vystavovatelů na ní představuje přes 100 nových odrůd. Nejkrásnějším exponátem se stal mečík s bílými květy nově vyšlechtěný slovenským pěstitelem Peterem Lelkem. Odrůda ještě nemá název. Mečíky, kterých je na výstavě na tisíc, doplňují lilie nebo sezonní zelenina. Výstava potrvá do pondělí.

Fotogalerie

Sorta je momentálně v testování, proto ještě nemá jméno. Otestování potrvá asi dva roky a potom nějaký název dostane, řekl Lelek o vítězné květině. Od roku 1990 už vyšlechtil a uvedl na trh asi 150 nových odrůd mečíků. Vítězný mečík neboli gladiola má bohatě nařasené okraje květů. Podle Lelka je to nyní u květin trend. Má také velké množství vosku v květech, který řezaným květinám zajišťuje dlouhou životnost.

Výstavu pořádají žirovničtí zahrádkáři. Už od roku 1969 je vede Josef Kříž, původní profesí lékař. Zahrádkaření se začal naplno věnovat poté, co mu úraz znemožnil sportovat. Jistou dobu pěstoval desetitisíce mečíků ročně. Vyšlechtil také pět desítek nových odrůd. Čtyři roky byl v čele Českého zahrádkářského svazu.

"V Žirovnici se představuje většina českých šlechtitelů, kteří vždycky přivezou své novinky. Mají zde výstavní premiéru, teprve později je nechají registrovat u nás nebo v Americe," řekl Kříž. Jen část z nově vyšlechtěných odrůd se ale podle něho dostane na volný trh. "Registrované jsou ročně desítky nových odrůd, další si pěstují a předávají jen kamarádi mezi sebou," Zájem o všeobecné zahrádkaření podle něho slábne. Na popularitě ale nabývají specializované spolky. Své kluby mají i pěstitelé mečíků, lilií nebo růží.

Výstava je instalovaná ve všech částech žirovnicekého zámku a špýcharu. Vystavených je přes tisíc květenství více než 500 odrůd. "Co do sortimentu je větší než v Olomouci nebo v Lysé nad Labem," řekl Kříž. Letní etapa výstavy květin Flora Olomouc se bude letos konat od 15. do 18. srpna. Výstava jiřin a mečíků v Lysé nad Labem bude 6. až 8. září.