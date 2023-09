Nejhorší situace s kapacitami MŠ a ZŠ je podle analýzy v Praze 5, 6, 9 a 10

Praha - Nejhorší situace s kapacitami mateřských a základních škol je a do budoucna bez investic bude v Praze 5, 6, 9 a 10. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města a Institutu plánování a rozvoje (IPR), který na základě demografických dat zpracoval prognózu veřejné vybavenosti v metropoli. Praha podle vedení magistrátu potřebuje do budování škol investovat desítky miliard korun, město připravuje plán investic a jedná se státem o získání dotací.

Podle dokumentu, který IPR zpracoval, byl loni celkový deficit v metropoli v případě 301 mateřských škol zřizovaných městskými částmi 106 míst. Do roku 2030 může narůst na zhruba 660 a v roce 2050 na asi 12.300 míst. Nejhorší situace je v Praze 9, kde dokument uvádí pro rok 2022 deficit asi 450 míst a předpoklad je, že bude výrazně narůstat.

U základních škol, kterých radnice v metropoli provozují 195, pro loňský rok dokument uvádí 9744 volných míst, ale podle dřívějších informací je kapacita v pražských základních školách asi o 11.000 míst nižší než uvádí rejstřík ministerstva školství. V roce 2030 může podle dokumentu scházet v základních školách asi 2700 a v roce 2050 až 18.600 míst. Největší nedostatek je podle analýzy v Praze 10, kde loni scházelo asi 1000 míst.

Praha podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (STAN) na základě prognózy připravuje strategický dokument, který bude zahrnovat plán investic a jejich umístění v metropoli podle toho, kde jsou školy nejvíce potřeba. Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) dodal, že Praha nebo městská části mají aktuálně připraveno zhruba 25 projektů nových školských zařízení a zároveň má magistrát vytipováno asi sedm budov, které by mohl koupit a konvertovat. "V případě, že finance budou dostatečné, tak jsme ty kapacity schopni řešit," řekl.

Město zároveň usiluje o to, aby na budování infrastruktury přispíval stát, a to i s ohledem na to, že do pražských škol dochází i přes spádovost mnoho středočeských dětí. Je nutné řešit i střední školy, u kterých spádovost neexistuje a kde již nyní začínají být kapacity nedostatečné. "Jsme pořád ujišťováni, že ty dotace budou," řekl k tomu dnes Klecanda. Dodal, že podle vyjádření zástupců státu by v příštím roce měly kraje včetně Prahy dostat první peníze v menším objemu a v dalším roce by se příspěvek měl zvýšit. "Zatím nechci uvádět čísla, protože se ta jednání pořád uskutečňují," doplnil.