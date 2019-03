New York - Nejbohatším člověkem na světě je šéf internetového obchodu Amazon Jeff Bezos s majetkem 131 miliard USD (téměř tři biliony Kč). Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku časopisu Forbes. Nejbohatším Čechem na 73. místě je Petr Kellner s majetkem 15,5 miliardy USD. Do žebříčku dolarových miliardářů se dostalo celkem osm Čechů, o dva více než loni.

Celkový počet dolarových miliardářů se však loni snížil o 55 na 2153. Počet miliardářů klesl za poslední desetiletí teprve podruhé. Nižší byl i jejich majetek, jehož objem se propadl o 400 miliard na 8,7 bilionu USD. Z celkového počtu miliardářů jich zchudlo rekordních 994, což je 46 procent. Z žebříčku letos vypadlo 247 osob, nejvíce od roku 2009, tedy z doby, kdy vrcholila globální finanční krize. Nově do žebříčku přibylo 195 lidí.

Bezos loni po čtyřech letech sesadil na druhou pozici zakladatele americké softwarové společnosti Microsoft Billa Gatese a stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 100 miliard USD. Majetek Jeffa Bezose se od loňského roku zvýšil o 19 miliard USD. Akcie firmy sice klesly ze srpnového maxima 2012 USD, stále jsou však dražší než před rokem, což je hlavním důvodem růstu Bezosova majetku.

V první pětici nejbohatších lidí dále skončili zakladatel Microsoftu Bill Gates, zakladatel investiční společnosti Berkshire Hathaway Warren Buffett, majitel francouzské skupiny vyrábějící luxusní doplňky LVMH Bernard Arnault a mexický telekomunikační magnát Carlos Slim Helú.

Francouz Arnault je současně nejbohatším Evropanem. Nejvýše postavenou ženou je na 15. místě s majetkem 49,3 miliardy USD dědička francouzské kosmetické firmy L'Oréal Françoise Bettencourtová Meyersová. Nejmladší v žebříčku se díky své kosmetické společnosti stala jedenadvacetiletá Kyle Jennerová.

Nejvíce miliardářů mají Spojené státy, a to rekordních 609. Z 20 nejbohatších lidí je jich 14 z USA. Americký prezident Donald Trump skončil na 715. místě, hodnota jeho majetku zůstává beze změny, činí 3,1 miliardy USD.

Velkou otázkou podle novinářky Forbesu Kerry Dolanové je, zda si Bezos kvůli plánovanému rozvodu udrží svoji pozici i příští rok. Na začátku ledna Bezos na twitteru oznámil, že se s manželkou MacKenzie po 25 letech rozvádí. Stát Washington vyžaduje, aby si rozvádějící se páry rozdělily majetek spravedlivě, včetně všech příjmů získaných během manželství. Předmanželská smlouva nebo smlouva uzavřená v době trvání manželství by mohla určit, jak bude majetek vypořádán, ale není jasné, zda Bezosovi takovou smlouvu mají. Je to nepravděpodobné, protože se brali před založením Amazonu a MacKenzie byla první účetní firmy. V případě rozdělení majetku na polovinu by se MacKenzie Bezosová mohla stát nejbohatší ženou světa.

Kellner si v letošním žebříčku polepšil z loňského 88. místa. Druhým nejbohatším Čechem je premiér a dřívější majitel skupiny Agrofert Andrej Babiš s majetkem 3,5 miliardy USD. Celkově Babiš skončil na 617. pozici. Z dalších Čechů obsadil Radovan Vítek stejně jako Babiš 617. místo, Karel Komárek 715. místo a Daniel Křetínský 775. příčku. Nováček v žebříčku Pavel Baudiš skončil na 1605. místě stejně jako Pavel Tykač, druhý nováček Marek Dospiva je na 2057 pozici.

Nejbohatší lidé světa podle žebříčku časopisu Forbes:

Pořadí Jméno Majetek (v mld. USD) 1. Jeff Bezos 131 2. Bill Gates 96,5 3. Warren Buffett 82,5 4. Bernard Arnault 76 5. Carlos Slim Helú 64 6. Amancio Ortega 62,7 7. Larry Ellison 62,5 8. Mark Zuckerberg 62,3 9. Michael Bloomberg 55,5 10. Larry Page 50,8 . . 73. Petr Kellner 15,5 617. Andrej Babiš 3,5 617. Radovan Vítek 3,5 715. Karel Komárek 3,1 775. Daniel Křetínský 2,9 1605. Pavel Baudiš 1,4 1605. Pavel Tykač 1,4 2057. Marek Dospiva 1

Zdroj: Forbes