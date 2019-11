Nedaleko lipenské nádrže vzniká soběstačný dům

Český Krumlov - Poblíž lipenské přehrady vzniká soběstačný dům, který bude svým chodem závislý jen na vlastních zdrojích. Veškerou elektrickou energii si vyrobí ze slunce a následně uloží celoročně v GWL bateriích. Autorem ojedinělého projektu nazvaného Český soběstačný dům je skupina kolem manažera Pavla Podruha. Stavba začala před několika týdny a měla by skončit na přelomu jara a léta příštího roku. Objekt následně bude sloužit veřejnosti, lidé si tak v praxi vyzkoušejí i to, jak dokážou šetrně hospodařit s omezenými zdroji, řekl ČTK Podruh.

Fotogalerie

"Nebude ani takové umění bydlet v domě v létě, kdy slunce vyrobí energie nadbytek. Ale v zimě se lidé budou muset trochu více uskromnit a dodržovat určitá doporučení," uvedl Podruh. V domě podle něj bude systém, jenž uživatelům ukáže, kolik energie ještě zbývá a jak by měli postupovat. "Ta zodpovědnost se projeví třeba i jen v samotném svícení. Pokud uživatel nechá v zimě zbytečně dlouho někde zapnuté světlo, může toho večer zalitovat. Na druhou stranu ta drahocennost zimní elektřiny může elegantně odtrhávat pozornost od ipadů a internetu, což se mi vlastně docela líbí," uvedl Podruh. Aby při nedostatku energie systém nezkolaboval, počítá projekt se záložním nouzovým zdrojem, který bude použit jen v opravdu nejzazších situacích a patrně spíše vůbec.

Český soběstačný dům, jenž stojí na prostorné louce, má i vlastní zdroj vody, svou čističku a dešťovou vodu bude využívat i na splachování. "Pokud bychom chtěli opravdu úplnou soběstačnost, museli bychom si tam sami vypěstovat i všechny potraviny. Tak daleko asi nepůjdeme, respektive ne úplně. Topit můžeme buď dřevem z vlastního lesa nebo dřevěnými peletkami," uvedl třiatřicetiletý Podruh, jenž mimo jiné vystudoval dvě vysoké školy v USA.

Do projektu soběstačného domu investoval své úspory. On a tým zhruba čtyř desítek odborníků, jenž se podílí především na vytvoření technologického řešení objektu, pracují bez nároku na honorář. "Máme určitou představu, jak by měl dům fungovat. Ale vše se ukáže až při samotném provozu a v praxi. I když jsme vše reálně testovali dopředu, samotná kombinace technologií a především celý energetický systém je svým způsobem originál," uvedl Podruh.

Podnikatel se kromě projektu Českého soběstačného domu věnuje i stejnojmenné studentské architektonické soutěži a vývoji bateriového start upu iBatt.energy. Na základě těchto aktivit letos získal v Japonsku mezinárodní cenu pro světově výjimečné mladé osobnosti za společenskou odpovědnost a udržitelnosti.

Podle něj bude alespoň částečně nezávislých domů postupně značně přibývat. "Dnes se v České republice vyrobí 48 procent elektrické energie z uhlí, koncová cena elektřiny stále roste a růst bude. Naopak cena snadno recyklovatelných solárních panelů rok od roku dramaticky klesá, dostupnost bateriových systémů se také zvyšuje. Bude čím dál více lidí, kteří si budou chtít alespoň část své elektřiny sami vyrobit a spotřebovat. Nemusí jít o kompletní soběstačnost jako v našem případě, i dva solární panely a malá baterka dávají pro začátek smysl," řekl.