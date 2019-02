Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Přípravy na Světový pohár žen ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně, který je naplánován na 8. a 9. března, vrcholí. Organizátoři očekávají nápor fanoušků, ale také rekreačních lyžařů, kteří budou mít k dispozici medvědínskou část areálu. Světový pohár budou provázet mimořádná dopravní opatření. Vyplynulo to z vyjádření organizátorů akce.

"Apelujeme na všechny, aby se snažili co nejméně využívat vlastní soukromou dopravu, využívali posílené linky skibusů a hlavně aby dbali pokynů organizátorů, policie a dobrovolnických služeb," řekl ČTK šéf organizačního výboru Max Gottfried.

Z větších měst v ČR, jako třeba z Prahy, Plzně, Liberce, Hradce Králové či Pardubic, budou do Špindlerova Mlýna pro diváky světového poháru vypravovány autobusy.

Horské středisko s více než tisícovkou stálých parkovacích míst bude pro návštěvníky otevřené do vyčerpání parkovacích kapacit. Poté budou auta odkláněna v Herlíkovicích zpět na záchytná parkoviště v okolí Vrchlabí, odkud budou návštěvníky svážet do střediska autobusy. Výjimku budou mít také vozidla s povolením či platným dokladem o zaplaceném ubytování v oblasti. Na okraji Vrchlabí budou připravena záchytná parkoviště před kruhovou křižovatkou podél hlavních silnic od Valteřic a Dolní Branné.

Největší omezení v dopravě budou platit ve Svatém Petru a na příjezdové cestě od Vrchlabí. Silnice v úseku Herlíkovice - Špindlerův Mlýn bude uzavřena v pátek a v sobotu pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, a to vždy od 7:00 do 16:00. Výjimku budou mít vozidla záchranářů a autobusy. Zákaz vjezdu nejen pro nákladní auta bude po oba dny platit také z centra Špindlerova Mlýna do Svatého Petru. Vjezd bude možný jen vozidlům s povolením. Kvůli plynulosti provozu v centru Špindlerova Mlýna bude křižovatka u pošty dočasně změněna na kruhový objezd.

Značný zájem o světový pohár potvrzuje i obsazenost hotelů a penzionů v krkonošském středisku. Podle majitele ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martina Jandury jsou k dostání prakticky jen lůžka z vrácených rezervací. "Při hodně velkém štěstí tak ubytování lze ještě najít," řekl ČTK Jandura.

V plném proudu jsou také přípravy v samotném areálu. V cílovém prostoru černé sjezdovky ve Svatém Petru již stojí tribuny a stany pro zázemí akce. Špindlerův Mlýn pořádal slalomy a obří slalomy žen poprvé v prosinci 2005, pak v lednu 2008 a v březnu 2011.

Lyžařské středisko Špindlerův Mlýn patří k nejlépe vybaveným v ČR, nabízí 27 kilometrů upravených sjezdovek, snowpark a další atrakce. Tvoří jej pět částí: Svatý Petr, Medvědín, Horní Mísečky, Hromovka a Labská. V okolí jsou desítky běžkařských tratí.