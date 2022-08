Nečas zůstává v Carolině, podepsal dvouletou smlouvu na šest milionů dolarů

Raleigh (USA) - Hokejový útočník Martin Nečas bude v NHL pokračovat v Carolině, která si ho vybrala v roce 2017 v prvním kole draftu. Třiadvacetiletý centr se dohodl s vedením Hurricanes na dvouletém kontraktu, díky němuž si vydělá celkem šest milionů dolarů.

Nečasovi po minulé sezoně vypršela tříletá nováčkovská smlouva a byl v pozici takzvaného chráněného volného hráče. V předchozím ročníku bývalý hráč brněnské Komety mírně zaostal za očekáváním, a proto si nebyl jistý, zda u Hurricanes zůstane.

"Uplynulá sezona nebyla ideální... Nebyla to sezona, jaká se ode mě očekávala. Nebylo to sice úplně nějaké fiasko, že by to bylo úplně hrozné, ale dobré to nebylo," řekl Nečas v červnu po sezoně, v níž nasbíral v 78 zápasech 40 bodů a ve 14 zápasech play off neskóroval. V základní části nasbíral o bod méně než v ročníku 2020/21, kdy mu k tomu navíc stačilo o 25 duelů méně.

"Martin je dynamický mladý tvůrce hry. Má skvělou kombinaci rychlosti a techniky a myslíme si, že se bude ještě zlepšovat," řekl po podpisu smlouvy s Nečasem generální manažer Caroliny Don Waddell.

Někdejší velký talent českého hokeje odehrál zatím v NHL za Carolinu 203 utkání, v nichž si připsal 119 bodů za 45 gólů a 74 asistencí. Účastník tří juniorských MS a seniorského šampionátu z roku 2018 má dva extraligové tituly s Kometou a triumf v Calder Cupu v nižší zámořské AHL s farmářským týmem Charlotte.