Nečas si v NHL opět připsal tři body, Vaněček vychytal výhru

New York - Martin Nečas přispěl v NHL třemi přihrávkami k jednoznačné výhře hokejistů Caroliny 6:0 nad Tampou Bay a získal tři body ve druhém zápase za sebou. Ondřej Palát připravil jeden gól New Jersey, které zdolalo Arizonu 5:4 v prodloužení. K vítězství Devils pomohl Vítek Vaněček 25 zákroky. K českému brankářskému souboji nedošlo, Karel Vejmelka zůstal na střídačce.

Nečas přihrál ve druhé třetině na oba góly Caroliny, která po jeho akcích odskočila do vedení 4:0. V prvním případě mohl český útočník střílet, ale vylepšil pozici pro Teuva Teräväinena, který zakončil rychlou souhru do prázdné branky. Ve druhé gólové situaci se po pasu Nečase prosadil v přesilové hře Shayne Gostisbehere střelou od modré čáry. Třetí přihrávku si připsal v 57. minutě u branky na 6:0, kterou dal Jesperi Kotkaniemi tečí střely Brenta Burnse od modré čáry.

Nečas nasbíral tři body (1+2) i v minulém utkání proti Arizoně, tentokrát se ale mezi tři hvězdy zápasu nevešel. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Kotkaniemi, který poprvé v kariéře nasbíral pět bodů (1+4). Druhou hvězdou byl autor hattricku Teräväinen. Brankáři Caroliny Frederiku Andersenovi stačilo k prvnímu čistému kontu v sezoně čtrnáct zásahů. Hurricanes vycházely i přesilové hry, ve kterých skórovali čtyřikrát.

Carolina dokonce nedovolila soupeři v prostřední třetině ani jednu střelu a po úvodních čtyřiceti minutách vedla v této statistice 23:4. "Velmi dobře jsme začali a většinu zápasu jsme drželi laťku velmi vysoko. Jsem spokojený, jak jsme hráli celé utkání. Podali jsme komplexní výkon," konstatoval kouč Caroliny Rod Brind'Amour.

Tampa Bay prohrála popáté v řadě, navíc zápas nedohrál Victor Hedman. "Když se nedaří, dostane se vám to trochu do hlavy," připustil kapitán týmu Steven Stamkos. "Musíme zamakat, abychom sérii proher prolomili. Připadá mi, že ale lidé zapomněli, že jsme ztratili některé dobré hráče (například Paláta) a že jsme omladili kádr. Máme jiný tým. Poslední úspěchy, kdy jsme hráli třikrát finále Stanleyova poháru, automaticky neznamenají, že se to povede znovu," doplnil.

Palát vymyslel v závěru druhé třetiny gól na 4:2, když přihrál puk od zadního mantinelu skórujícímu Jesperu Boqvistovi. Domácí Arizona ve třetí třetině smazala ztrátu, Vaněček neměl nárok proti střelám bez přípravy do odkryté branky. Prodloužení ukončil z přečíslení Nico Hischier. Výhru New Jersey podpořil gólem i Timo Meier, který hrál za Devils první zápas od výměny ze San Jose.

"Několikrát jsme zbytečně ztratili puk a zahodili spoustu gólových příležitostí, kterými jsme mohli zvýšit vedení. Místo toho jsme pustili Arizonu zpět do hry. Ale naštěstí jsme potvrdili, že umíme hrát prodloužení," řekl trenér New Jersey Lindy Ruff. Jeho svěřenci mají v této sezoně bilanci v prodloužení 10:3. Devils se navíc daří venku s Vaněčkem, s nímž v brance uhráli v posledních zápasech na hřištích soupeřů 21 z 22 bodů.

Vítěznou premiéru si v dresu Vegas odbyl po výměně z Columbusu gólman Jonathan Quick, který přispěl 25 zásahy k výhře 4:3 nad Montrealem. Klíčový zákrok vytáhl při hře soupeře bez brankáře, ve které zastavil nebezpečnou střelu Jonathana Drouina. Hlavním strůjcem úspěchu byl ale Ivan Barbašev, díky jehož dvěma gólům vedl lídr Západní konference 3:0 a 4:1.

Detroit vstřelil ve Filadelfii první gól zápasu a vyhrál úvodní třetinu, ale nakonec prohrál 1:3 a neuspěl pošesté za sebou se skóre 9:27. Klíčem k obratu byl vyrovnávací gól svátečního Nicolase Deslaurierse v oslabení. "Byla to ohromně důležitá branka, protože jsme neměli v úvodu druhé třetiny žádnou energii. Vypadalo to, jako bychom přestali hrát," řekl kouč Philadelphie John Tortorella.

Detroitský útočník Filip Zadina vypálil třikrát na branku, ale vyšel naprázdno stejně jako jeho spoluhráč Dominik Kubalík. Red Wings během série proher vypadli ve Východní konferenci z postupové osmičky do play off, na kterou nyní ztrácejí z třináctého místa šest bodů.

Špatným obdobím si prochází i Colorado. Obhájce Stanleyova poháru po dvou sedmigólových přídělech neudržel v závěru utkání se Seattlem vedení 2:1 a prohrál 2:3 v prodloužení. V 58. minutě vyrovnal Brandon Tanev a zápas rozhodl Yanni Gourde.

Statistika nedělních zápasů NHL:

Carolina - Tampa Bay 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Branky: 18., 32. a 52. Teräväinen (na druhou Nečas), 7. A. Svečnikov, 36. Gostisbehere (Nečas), 57. Kotkaniemi (Nečas). Střely na branku: 38:14. Diváci: 18.965. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi, 2. Teräväinen, 3. Gostisbehere (všichni Carolina).

Philadelphia - Detroit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 27. Deslauriers, 33. Cates, 59. Laughton - 5. Perron. Střely na branku: 37:26. Diváci: 17.630. Hvězdy zápasu: 1. Deslauriers, 2. Cates (oba Philadelphia), 3. Husso (Detroit).

Vegas - Montreal 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

Branky: 20. a 48. Barbašov, 13. Theodore, 28. R. Smith - 43. Matheson, 49. Belzile, 49. Harvey-Pinard. Střely na branku: 28:28. Diváci: 18.049. Hvězdy zápasu: 1. Barbašov, 2. Theodore, 3. R. Smith (všichni Vegas).

Arizona - New Jersey 4:5 v prodl. (1:2, 1:2, 2:0 - 0:1)

Branky. 11. Maccelli, 37. Kassian, 42. Schmaltz, 58. McBain - 19. a 40. J. Boqvist (na druhou Palát), 10. Meier, 25. Severson, 61. Hischier. Střely na branku: 29:40. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval čtyři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 86,2 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. J. Boqvist (oba New Jersey), 3. McBain (Arizona).

Colorado - Seattle 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 10. MacKinnon, 32. Malgin - 30. Wennberg, 58. B. Tanev, 62. Gourde. Střely na branku: 23:35. Diváci: 18.007. Hvězdy zápasu: 1. Gourde (Seattle), 2. Georgijev (Colorado), 3. Grubauer (Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 62 49 5 8 237:132 103 2. Toronto 63 38 8 17 212:168 84 3. Tampa Bay 63 37 5 21 220:196 79 4. Buffalo 61 32 4 25 229:218 68 5. Ottawa 62 32 4 26 199:193 68 6. Florida 64 31 6 27 219:217 68 7. Detroit 63 28 9 26 188:208 65 8. Montreal 63 26 4 33 173:225 56

Metropolitní divize:

1. Carolina 61 41 8 12 212:155 90 2. New Jersey 62 41 6 15 223:170 88 3. NY Rangers 63 35 9 19 209:179 79 4. NY Islanders 65 32 8 25 188:177 72 5. Pittsburgh 62 31 9 22 201:199 71 6. Washington 64 31 6 27 199:192 68 7. Philadelphia 63 24 11 28 166:206 59 8. Columbus 63 20 6 37 163:234 46

Západní konference,

Centrální divize:

1. Dallas 63 34 13 16 211:166 81 2. Minnesota 63 36 6 21 182:168 78 3. Colorado 61 34 6 21 195:174 74 4. Winnipeg 63 36 2 25 197:176 74 5. Nashville 60 31 6 23 175:176 68 6. St. Louis 62 27 5 30 191:227 59 7. Arizona 63 21 10 32 171:227 52 8. Chicago 62 21 5 36 153:225 47

Pacifická divize:

1. Vegas 63 38 6 19 203:177 82 2. Los Angeles 64 36 8 20 218:215 80 3. Seattle 63 36 6 21 220:200 78 4. Edmonton 64 34 8 22 248:216 76 5. Calgary 63 27 13 23 194:196 67 6. Vancouver 62 25 5 32 209:243 55 7. Anaheim 63 21 8 34 161:257 50 8. San Jose 63 18 12 33 186:240 48

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 64 122 (52+70) 2. Draisaitl (Edmonton) 62 96 (41+55) 3. Kučerov (Tampa Bay) 63 88 (23+65) 4. Pastrňák (Boston) 62 84 (44+40) 5. T. Thompson (Buffalo) 61 82 (42+40) 6. M. Tkachuk (Florida) 61 81 (28+53) 7. E. Karlsson (San Jose) 63 80 (19+61) 8. J. Robertson (Dallas) 63 79 (37+42) 9. Nugent-Hopkins (Edmonton) 64 78 (30+48) 10. E. Pettersson (Vancouver) 60 78 (29+49) 40. Nečas (Carolina) 61 59 (25+34) 79. Krejčí (Boston) 57 50 (13+37) 89. Hertl (San Jose) 60 49 (16+33) 111. Zacha (Boston) 62 43 (16+27) 138. D. Kubalík (Detroit) 62 38 (17+21) 142. Hronek (Detroit) 60 38 (9+29) 146. Chytil (NY Rangers) 55 37 (19+18) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 52 branek, 2. Pastrňák (Boston) 44, 3. T. Thompson (Buffalo) 42, 4. Rantanen (Colorado), Draisaitl (Edmonton) oba 41, 6. Point (Tampa Bay), Kaprizov (Minnesota) oba 39, 8. J. Robertson (Dallas) 37, 9. J. Hughes (New Jersey), Horvat (NY Islanders), Scheifele (Winnipeg) všichni 36, ...42. Nečas (Carolina) 25, 77. Chytil (NY Rangers) 19.