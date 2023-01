Nečas korunoval v NHL dvěma góly obrat Caroliny, Vaněček vychytal další výhru

New York - Útočník Martin Nečas byl v NHL hlavním strůjcem vítězství hokejistů Caroliny 5:4 v prodloužení nad San Jose. Nejprve dvanáct sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal a poté se postaral i o vítěznou branku. Vítek Vaněček se zasloužil 33 zákroky o výhru New Jersey 3:2 v prodloužení v Dallasu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. New York Rangers porazil i díky jedné trefě Filipa Chytila na svém ledě Vegas 4:1. Daniel Vladař chytil 28 střel a dovedl Calgary k vítězství 5:2 v Seattlu.

Carolina ještě na začátku třetí třetiny vedla 2:1. San Jose ale otočilo skóre třemi góly, přičemž Mario Ferraro upravil trefou v čase 58:08 při risku domácích bez brankáře na 4:2. O patnáct sekund později ale snížil Sebastian Aho svým druhým zásahem v utkání a Nečas dorážkou z levého kruhu vyrovnal. Český útočník rozhodl prodloužení po 55 sekundách, když se prosadil střelou z pravého kruhu v přečíslení dva na jednoho po přihrávce Andreje Svečnikova.

"Když vás trenér pošle do hry, chcete dát gól," uvedl Nečas, který ukončil prodloužení před dvěma dny v Dallasu a celkově potřetí v sezoně. V této statistice je nejlepším v NHL. "Máme více místa, cítíme se v prodloužení vždy velmi dobře. Skvěle to provedl Sveč, já jsem už jen musel puk dostat do branky," doplnil.

Nečas je pátým hráčem v historii NHL, který vyrovnal v posledních šedesáti sekundách třetí třetiny a rozhodl zápas v první minutě prodloužení. "Upřímně řečeno, nehráli jsme nejlepší zápas, ale dobré týmy dokáží i taková utkání nějak vyhrát, jak se povedlo i nám. Šanci nám daly dva důležité góly Aha i zákroky Raanty. Jakmile jsme vyrovnali, věřili jsme, že už to dotáhneme," pokračoval Nečas.

Nečas je po Davidu Pastrňákovi druhým českým hráčem, který v této sezoně překonal hranici dvaceti gólů. Na druhé straně vyšel naprázdno Tomáš Hertl, který si už v průběhu sezony několikrát posteskl, že San Jose ztratilo hodně zápasů v závěrech a slabší třetí třetinou.

Vaněček inkasoval oba góly v úvodní třetině. Nejdříve jej překonal spoluhráč Erik Haula, od jehož brusle se odrazila do sítě přihrávka, kterou poslal Ty Dellandrea z rohu kluziště před branku. V přesilové hře pět na tři zvýšil Roope Hintz na 2:0.

"První třetina byla opravdu těžká," přiznal Vaněček, který se na začátku zápasu dostal i do křížku s Jamie Bennem. "Mnohokrát mě sekl, tak jsem to řekl rozhodčímu. Někdy je to dobré. Nechtěl jsem, aby mi zlomil zápěstí," vysvětlil.

New Jersey vyrovnalo na začátku druhé třetině trefami Milese Wooda a Jacka Hughese, který rozhodl prodloužení. Vaněček se blýskl zejména v prostředním dějství, ve kterém zastavil všech 18 střel včetně úniku Joe Pavelského a vytáhl se i proti zakončení Benna.

"Věděl jsem, že to bude náročné. Hráli jsme druhý zápas ve druhém dni, letěli jsme dvě hodiny. Bylo mi jasné, že přijde nějaká pasáž, ve které bude potřeba, abych tým podržel, a to se mi ve druhé třetině povedlo. Jsem šťastný," řekl Vaněček, který vyhrál ve svém devátém startu za sebou. Je po Martinu Brodeurovi druhým gólmanem v klubové historii, který dosáhl takové série.

Ve výborné formě je i Vladař, který si připsal vítězství v pátém startu v řadě. Sice inkasoval jako první po teči Johna Haydena, ale Calgary ještě v úvodní třetině otočilo na 3:1. U všech tří branek figuroval Elias Lindholm (1+2), první hvězda zápasu. Seattle snížil v 51. minutě dorážkou Eeli Tolvanena, ale za 64 sekund vrátil Noah Hanifin hostům dvougólový náskok a výhru zpečetil v závěru Blake Coleman.

Calgary s Vladařem v bráně bodovalo od 29. listopadu v každém ze třinácti utkání, přičemž deset vyhrálo. "Hráči přede mnou opět skvěle bránili," uvedl Vladař, který o den dříve sledoval ze střídačku prohru s Chicagem 1:5. "Byli jsme úplně jiným týmem a z otřesného zápasu jsme se oklepali. Nikdo z nás teď ale není šťastný, protože víme, že jsme měli mít z těch dvou utkání všechny čtyři body," podotkl.

Vladařovi pomohla ve 49. minutě za stavu 3:1 i trenérská výzva. Kontrola u videa odhalila, že byl nedovoleně atakován. Bodovou sérií vyrovnal český gólman i klubový rekord, o který se dělí s Brianem Elliottem a Mikem Vernonem.

Chytil, který skóroval ve třetím zápase v řadě, uklidnil Rangers gólem z 55. minuty na 3:1 po individuální akci a s trochou štěstí. Český útočník převzal puk na obranné modré čáře a zatáhl jej až do útočného pásma mezi kruhy, kde mu při pokusu o střelu dvakrát sjel. Kotouč ale znovu získal jako první a jeho bekhendové zakončení zády k brance se odrazilo od brusle obránce za gólmana Adina Hilla.

Vancouver ve druhém utkání pod vedením Ricka Toccheta poprvé vyhrál, když porazil Columbus 5:2. O triumf kanadského klubu se zasloužil čtyřmi asistencemi Bo Horvat a dvěma góly Elias Pettersson.

New York Islanders zdolal doma Detroit 2:0 a zastavil sérii šesti proher. Hlavními strůjci úspěchu byli Brock Nelson (1+1) a Ilja Sorokin, který zlikvidoval 23 střel. Nejlepší zákrok vytáhl ve 46. minutě za stavu 2:0, kdy se stihl přemístit proti střele Filipa Hronka z levého kruhu bez přípravy.

Výsledky pátečních zápasů NHL:

Carolina - San Jose 5:4 v prodl. (1:1, 0:0, 3:3 - 1:0) Branky: 41. a 59. Aho, 60. a 61. Nečas, 18. De Haan - 16. Lindblom, 47. Bonino, 52. Eyssimont, 59. Ferraro. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.780. Hvězdy zápasu. 1. Aho, 2. Nečas, 3. De Haan (všichni Carolina). Florida - Los Angeles 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) Branky: 34. Lomberg, 37. Montour, 60. Verhaeghe - 14. Kopitar, 18. Kempe, 30. Arvidsson, 59. Roy. Střely na branku: 48:33. Diváci: 15.322. Hvězdy zápasu: 1. Kempe (Los Angeles), 2. Lomberg (Florida), 3. Copley (Los Angeles). NY Islanders - Detroit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Branky: 25. Lee, 45. Nelson. Střely na branku: 29:23. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Nelson, 3. Palmieri (všichni NY Islanders). NY Rangers - Vegas 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Branky: 17. Kreider, 20. Trocheck, 55. Chytil, 59. Vesey - 25. Kessel. Střely na branku: 40:34. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Trocheck, 2. Kreider (všichni NY Rangers). Toronto - Ottawa 2:6 (1:1, 1:3, 0:2) Branky: 8. J. Anderson, 23. W. Nylander - 21. a 44. B. Tkachuk, 2. Chabot, 30. Brassard, 37. Batherson, 55. Giroux. Střely na branku: 33:34. Diváci: 18.727. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Stützle, 3. Giroux (všichni Ottawa). Dallas - New Jersey 2:3 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 0:1) Branky: 11. Dellandrea, 17. Hintz - 22. a 61. J. Hughes, 24. Wood. Střely na branku: 35:29. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celé utkání, inkasoval dvě branky z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 94,3 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček (New Jersey), 2. Heiskanen (Dallas), 3. J. Hughes (New Jersey). Seattle - Calgary 2:5 (1:3, 0:0, 1:2) Branky: 6. Hayden, 51. Tolvanen - 8. E. Lindholm, 14. Toffoli, 20. Zadorov, 52. Hanifin, 59. Coleman. Střely na branku: 30:38. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dvě branky ze 30 střel a úspěšnost zásahů měl 93,3 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Toffoli (oba Calgary), 3. Tolvanen (Seattle). Vancouver - Columbus 5:2 (3:1, 0:0, 2:1) Branky: 2. a 53. E. Pettersson, 14. Q. Hughes, 20. Michejev, 49. Joshua - 3. a 57. Marčenko. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.700. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. E. Pettersson, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver). Tabulky: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 48 38 4 6 183:101 80 2. Toronto 50 30 8 12 168:135 68 3. Tampa Bay 47 31 1 15 170:139 63 4. Buffalo 48 26 3 19 183:162 55 5. Florida 51 23 6 22 174:180 52 6. Detroit 48 21 8 19 145:160 50 7. Ottawa 48 22 3 23 141:155 47 8. Montreal 49 20 4 25 130:179 44 Metropolitní divize: 1. Carolina 48 31 8 9 159:130 70 2. New Jersey 49 32 4 13 171:131 68 3. NY Rangers 49 27 8 14 157:129 62 4. Washington 51 26 6 19 161:144 58 5. Pittsburgh 48 24 9 15 157:147 57 6. NY Islanders 51 24 5 22 146:143 53 7. Philadelphia 50 20 9 21 138:162 49 8. Columbus 49 15 3 31 127:191 33 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 51 28 10 13 173:133 66 2. Winnipeg 50 31 1 18 162:131 63 3. Minnesota 47 26 4 17 148:136 56 4. Colorado 47 26 3 18 147:131 55 5. Nashville 48 24 6 18 137:141 54 6. St. Louis 49 23 3 23 152:177 49 7. Arizona 49 16 5 28 130:175 37 8. Chicago 47 15 4 28 115:169 34 Pacifická divize: 1. Los Angeles 51 28 6 17 167:173 62 2. Seattle 48 28 5 15 174:150 61 3. Vegas 50 29 3 18 159:146 61 4. Edmonton 49 27 4 18 180:159 58 5. Calgary 50 24 9 17 157:152 57 6. Vancouver 49 20 3 26 165:193 43 7. San Jose 50 14 11 25 151:192 39 8. Anaheim 49 15 5 29 123:204 35 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 49 89 (40+49) 2. Draisaitl (Edmonton) 47 73 (28+45) 3. Kučerov (Tampa Bay) 47 71 (20+51) 4. Pastrňák (Boston) 48 70 (37+33) 5. T. Thompson (Buffalo) 48 68 (34+34) 6. J. Robertson (Dallas) 51 66 (33+33) 7. J. Hughes (New Jersey) 49 64 (33+31) 8. M. Tkachuk (Florida) 48 64 (25+39) 9. E. Karlsson (San Jose) 50 64 (15+49) 10. Rantanen (Colorado) 47 60 (34+26) 55. Nečas (Carolina) 48 44 (21+23) 66. Hertl (San Jose) 48 43 (14+29) 81. Krejčí (Boston) 43 40 (12+28) 111. D. Kubalík (Detroit) 48 34 (14+20) 119. Hronek (Detroit) 48 33 (7+26) 128. Zacha (Boston) 48 32 (9+23) 149. Chytil (NY Rangers) 41 29 (16+13)