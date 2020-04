Návštěvnost českých hor v zimě byla nejmenší za šest let

Praha - Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v Česku byla co do návštěvnosti nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší. Nyní jsou horská střediska připravena na léto a chtějí usilovat o rychlejší uvolňování vládních opatření souvisejících s koronavirovou epidemií. V tiskové zprávě to dnes uvedla Asociace horských středisek ČR (AHS).

Skiareály připravily podle šéfa AHS Libora Knota díky dlouhodobým investicím velmi dobré podmínky k lyžování a přes nepřízeň počasí zejména větší a výše položená střediska udržela návštěvnost na slušné úrovni. Skiareály stejně jako další sportoviště se ale kvůli epidemii musely od 13. března uzavřít pro veřejnost. Podle Knota některá střediska zkrátila sezonu jen o pár dnů, většina však plánovala provoz do konce března nebo do Velikonoc. Evidují podle něj tak ztráty až stovky milionů korun, což může mít vliv na provoz některých společností.

Spolu s koronavirem zkomplikovalo zimní sezonu i počasí. Teplota vzduchu stejně jako v sezoně 2014/2015 dosahovala podle Knota průměrně dvou stupňů Celsia nad nulou, což bylo o 2,8 stupně Celsia více, než je v tomto období běžné. "Areály letos musely zasněžovat opakovaně kvůli častým srážkám a nedostatku přírodního sněhu. K dispozici přitom bylo velmi málo skutečně mrazivých dnů, kdy efektivita výroby technického sněhu je daleko vyšší," řekl Knot. Střediska přitom podle něj před zimní sezonou investovala přes 600 milionů korun do zkvalitnění zařízení a technologií pro technické zasněžování. V dalších plánovaných investicích se skiareály chtějí soustředit na výstavbu akumulačních nádrží.

Horská střediska chtějí, aby se cestovní ruch podařilo rychle obnovit. Letní návštěvnost zde v posledních letech rostla zhruba o pět procent. Zatím není jasné, jak budou společnosti investovat do letního provozu. "Dosavadní podporu státu firmám v pohostinství hodnotíme jako nedostatečnou a budeme usilovat o změny v plánu na rozvolňování opatření. Pomoci by mohlo například i zavedení motivačních voucherů částečně hrazených státem, které by se daly využít na rekreaci v ČR," dodal Knot.

Návštěvnost, délka a teplota v zimní sezoně:

Sezona Návštěvnost (v procentech) Délka (dny) Teplota (stupně Celsia) 2013/2014 70 97 1,6 2014/2015 96 110 2 2015/2016 88 92 1,8 2016/2017 110 113 -1,6 2017/2018 112 113 0,3 2018/2019 115 109 0,4 2019/2020 78 85 2

Zdroj: AHS