Návrh novely letošního státního rozpočtu předloží Stanjura vládě v červenci

Praha - Návrh novely letošního státního rozpočtu předloží ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vládě v červenci, řekl dnes na tiskové konferenci. Do té doby budou podle něj schválena některá další opatření v souvislosti s energetickou krizí, budou k dispozici také přesnější data o hospodaření státu. Doplnil, že podle dubnového makroekonomického výhledu bude v letošním rozpočtu nejvýše 15 miliard korun dodatečných příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtem.

Stanjura už dříve uvedl, že v případě novely rozpočtu se diskutuje o tom, zda upřednostnit rychlost, nebo přesnější data k jeho dalšímu vývoji. "Myslím, že 7. dubna budou publikována data o platech v českém hospodářství za první kvartál, budeme mít výsledky hospodaření státu za prvních pět měsíců, budeme mít schválené na úrovni vlády, doufám, že i Sněmovny a Senátu, některá další opatření, která přispějí k pomoci domácnostem a našim občanům. Pak už to můžeme zapracovat do novely státního rozpočtu," řekl.

Při přípravě rozpočtu vláda podle Stanjury deklarovala, že bude otevřená. "Nebudeme si něco schovávat do kapsy, abychom se potom pochválili, že to dopadlo lépe, než jsme si papírově naplánovali," uvedl. Na veřejnost se podle něj totiž dostávají informace, že stát bude mít 100 miliard korun dodatečných příjmů. To považuje za naprosto mylný údaj, a i kdyby tyto peníze měla, nepoužila by je k snížení deficitu.

Stanjura řekl, že je třeba si připomínat, v jakém stavu vláda zdědila veřejné finance. "Za rok 2020 a 2021 820 miliard nových dluhů, obrovské tempo zadlužování. Podle Eurostatu loni se Česká republika zadlužovala nejvíce," uvedl. Pokud by už dříve ČR měla rozpočtově zodpovědnou vládu, nemusela se potýkat nyní s tak vysokou inflací. Tu je podle něj potřeba "zkrotit", k čemuž má přispět rozumná rozpočtová politika.

Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Stanjura dříve řekl, že vzhledem k současné situaci neví, zda se podaří udržet letošní deficit rozpočtu pod 300 miliardami korun. Schodek státního rozpočtu ke konci dubna vzrostl na 100,1 miliardy korun z březnových 59,1 miliardy korun.