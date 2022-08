Nausch Sluková se po porodu chystá na návrat, hrát bude s Havelkovou

Praha - Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková se po červnovém porodu vrací k vrcholovému sportu. Nový pár vytvořila s bývalou kapitánkou české reprezentace Helenou Havelkovou, která kvůli přechodu na písek na jaře ukončila kariéru v šestkovém volejbale. Společně by se chtěly kvalifikovat na olympijské hry 2024 v Paříži.

Znají se dlouho. "Když nám bylo 16, 17, tak jsme spolu hrály v šestkovém nároďáku. Pak jsme šly každá jinou cestou," řekl dnes Nausch Sluková novinářům. Loni po olympiádě Havelková jejím prostřednictvím oslovila trenéra Simona Nausche, aby s ním probrala možnost přechodu z haly k beachvolejbalu. Sluková jí v té době nechtěla nic slibovat. Od začátku ale byla pro Havelkovou první volbou. "Měla jsem plán A, jsem ráda, že vyšel a půjdu do toho s tou nejlepší," pochvalovala si Havelková.

Nausch Sluková by mohla jet za dva roky na olympiádu již počtvrté. V Londýně 2012 skončila pátá s Kristýnou Kolocovou, v Riu de Janeiro 2016 s Barborou Hermannovou po krátké spolupráci vypadly před branami osmifinále. Jejich vrcholem měly být loňské olympijské hry v Tokiu, kam přijely, ale kvůli koronaviru Nausch Slukové do soutěže nezasáhly. Čtyřiatřicetiletá hráčka pak ohlásila roční pauzu s tím, že chce založit rodinu. V polovině června porodila dceru Mayu.

Stejně stará Havelková má za sebou kariéru elitní smečařky v šestkovém volejbale. Liberecká odchovankyně působila v Itálii, Rusku, Turecku, Polsku nebo exotické Šanghaji. Pro přechod na písek se rozhodla, aby měla naději na splnění olympijského snu, který je s šestkovou reprezentací nereálný. Od jara se připravovala individuálně pod vedením Simona Nausche, manžela Slukové, který bude nový pár trénovat.

Na turnajích by se volejbalistky mohly společně poprvé objevit na podzim. "Máme několik scénářů. Soustředíme se na listopad, kdy jsou různé turnaje. V říjnu jsou taky dva challengery v Dubaji. Kdyby to holky zvládly superrychle, tak říjen, ale jako reálnější se jeví listopad," uvedl trenér Nausch.

Havelková žádné body v beachvolejbalovém žebříčku nemá. Nausch Sluková má zmražených 80 procent bodů z doby před těhotenstvím. Má ještě možnost dvou nebo tří turnajů, po nichž se jí body nebudou odečítat a nahrazovat novými. "Jakmile žolíky vystřílím, začnou se mi odečítat a budeme je nabírat společně. Nebude to lehká situace, budeme začínat v kvalifikacích. Ale s tím jsme počítaly," řekla.

Poprvé bude Nausch Sluková mít spoluhráčku, která je vyšší než ona. Havelková měří 188 centimetrů, Nausch Sluková o osm centimetrů méně. "Tahle nová konstelace týmu je výzva. Umožní nám to hrát jiný volejbal. Věřím, že Simon pro nás najde hezký systém, abychom mohly s Helčou tuhle fyzickou výhodu zužitkovat," řekla Nausch Sluková.

Trenér Nausch tomuto společnému projektu věří, i když dva roky před olympiádou nejsou ve snadné pozici. "Jestli se kvalifikujeme do Paříže, tak to bude něco, co ještě nikdo nikdy nedokázal. Nikdy se nestalo, že by se kvalifikovaly společně holka po porodu a šestková hráčka, která nikdy nehrála beachvolejbal," řekl.

Z minulých olympijských cyklů má zkušenosti, že případný pomalejší vstup do kvalifikačního období nic neznamená. "Pokud to půjde dobře, tak budou hrát rok na takové úrovni, aby se mohly kvalifikovat ze žebříčku. Ale obě jsou mentálně velmi silné, aby zvládly i kvalifikaci na poslední chvíli," řekl. Body do olympijského žebříčku se začnou sbírat v lednu 2023, počítá se dvanáct nejlepších turnajů. Žebříček se uzavírá na začátku června 2024.