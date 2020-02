NATO z Afghánistánu neodchází, řekl Stoltenberg

Mnichov - Severoatlantická aliance neodchází z Afghánistánu, zdůraznil dnes na bezpečnostní konferenci v Mnichově její generální tajemník Jens Stoltenberg. Je ale připravena stáhnout část vojáků, pokud radikální hnutí Tálibán ukáže ochotu ke kompromisu. Spojené státy se v pátek s Tálibánem dohodly na týdenním klidu zbraní.

NATO má v Afghánistánu kolem 16.000 vojáků, kteří se podílejí na výcviku tamních sil. "Neopouštíme Afghánistán, ale jsme připraveni přizpůsobit počet našich jednotek, když Tálibán projeví ochotu omezit násilí a učinit skutečné kompromisy," uvedl Stoltenberg, podle něhož by to mohl být začátek cesty k míru v zemi. "Cílem není zůstat tam co nejdéle, ale vyslat jasný vzkaz Tálibánu, že nevyhrají v boji," podotkl také.

Se stahováním jednotek z Afghánistánu v případě funkční dohody s Tálibánem počítají i USA. "Americké jednotky tam zůstanou, dokud to bude nutné na podporu našich afghánských spojenců," zdůraznil dnes v Mnichově ministr obrany USA Mark Esper. Odchod amerických vojáků, kterých je v zemi na 13.000, bude podle něj záviset zejména na vyjednaných podmínkách.

Ve svém dnešním projevu šéf NATO také vyzdvihl důležitost transatlantické vazby. "Evropa a Severní Amerika jsou nepostradatelní spojenci," zdůraznil. Žádná ze stran by podle něj neměla zveličovat rozdílné názory, a zapomínat přitom na to, co je spojuje.

Zprávy o smrti Severoatlantické aliance (NATO) jsou nesmírně přehnané, prohlásil dnes americký ministr zahraničí Mike Pompeo na mnichovské bezpečnostní konferenci. Západ podle něj vítězí, a dělá tak společně. Ve svém projevu se šéf americké diplomacie také důrazně vymezil proti tvrzení německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, že se Spojené státy za administrativy Donalda Trumpa zříkají myšlenky mezinárodního společenství.

"Západ vítězí a dělá to společně," opakoval během svého projevu Pompeo několikrát. "Svoboda a demokracie vítězí," vyjádřil také své přesvědčení politik, kterého podle jeho slov překvapují opakovaná prohlášení západních představitelů zpochybňující americké mezinárodní angažmá.

Naposledy tak při zahájení mnichovské konference učinil Steinmeier, podle něhož USA za Trumpa prosazují názor, že každý má své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních.

Pompeo dnes vyjmenoval řadu mezinárodních iniciativ, do nichž jsou USA zapojeny, ať už je to vojenská podpora členských zemí NATO na východě Evropy, podpora Ukrajiny nebo prosazování společných sankcí proti severokorejskému režimu a další. "Je to Amerika, která odmítá mezinárodní společenství?" zeptal se. "Nenechte se mýlit," poznamenal také.

"Jsem rád, že mohu oznámit, že zprávy o smrti NATO jsou nesmírně přehnané," uvedl v narážce na slova amerického spisovatele Marka Twaina, který kdysi prohlásil, že zprávy o jeho smrti nesmírně přeháněly. Svobodný Západ má podle šéfa americké diplomacie daleko světlejší budoucnost než jeho neliberální alternativy.

Pompeo ve svém vystoupení také kritizoval Rusko, Čínu a Írán. V prvním případě konkrétně okupaci Krymu, obsazení části Ukrajiny a také ruskou dezinformační kampaň, ve druhém označil telekomunikační firmu Huawei za trojského koně čínských zpravodajců.

Před touto společností, která se v některých evropských zemích bude podílet na výstavbě sítě páté generace (5G), dnes varoval i americký ministr obrany Mark Esper. Evropa podle něj za USA poněkud zaostává ve schopnosti rozeznat, jaké nebezpečí představuje Huawei, kterou Washington viní z možné špionáže pro Peking. "Pokud nerozeznáme nebezpečí a něco s tím neuděláme, mohlo by to mít nakonec dopad také na NATO," je přesvědčen Esper. Není podle něj možné, aby si členské země aliance přestaly vyměňovat informace, protože se budou bát, že k jejich důvěrné komunikaci mají přístup čínské tajné služby.

Čínský ministr zahraničí Wang I dnes v Mnichově kritiku odmítl jako kampaň, která má jeho zemi pošpinit. "Obecně se dá říct, že všechna obvinění proti Číně jsou lži," uvedl. Washington se podle něj i těmito tvrzeními snaží bránit rychlému rozvoji Číny, který je přitom "nevyhnutelným trendem" a "odrazem směru lidského pokroku". Wang věří, že pokud jde o Huawei, budou se evropské země rozhodovat na základě faktů.

Čínský šéf diplomacie: Země z epidemie koronaviru vyjde silnější

Čína ze současné epidemie nového koronaviru vyjde silnější než kdy dříve a dále bude "pochodovat ještě odhodlanějším krokem", je přesvědčen její ministr zahraničí Wang I. Řekl to dnes v projevu na mnichovské bezpečností konferenci. Aktuální vývoj podle něj ukazuje, že epidemii je možné zvládnout. Zahraničním státům poděkoval za pomoc.

"Jsme odhodláni tento boj nejenom vést, ale i vyhrát," prohlásil Wang, podle něhož Peking v reakci na epidemii zavedl nejširší opatření, co kdy byla v podobném případě přijata. Rychlost a efektivita reakce ukazují na výhody čínského systému, míní také představitel režimu, který však podle kritiků v současné krizi učinil řadu chyb.

Někteří poukazují na to, že zpočátku umlčoval varování týkající se koronaviru. Absence svobodného tisku zase třeba podle Hunga Ho-funga, profesora politologie na americké Univerzitě Johnse Hopkinse, zpozdila včasnou reakci.

Wang očekává, že "válka bez kouře" Čínu oslabí jen krátkodobě, ale dlouhodobě vyjde z problémů silnější. "Po bouři vždy přichází duha," poznamenal.

Na změnu k lepšímu podle něj ukazují i aktuální čísla. Uzdravených, kteří měli nemoc COVID-19 způsobenou koronavirem, je podle něj přes 8000. Celková úmrtnost v pevninské Číně na názaku je 2,29 procenta, bez nejpostiženější provincie Chu-pej jen 0,55 procenta.

Macron: Evropa se musí v mnoha oblastech stát suverénnější

Evropa se musí stát suverénnější v oblastech bezpečnosti, zvládání migrace, boje proti změnám klimatu či vývoji umělé inteligence, je přesvědčen francouzský prezident Emmanuel Macron. Řekl to dnes na mnichovské bezpečnostní konferenci. Evropská unie se podle něj také musí modernizovat a zrychlit své rozhodovací procesy. Její srdce by se mělo více integrovat, uvedl francouzský prezident.

Macron dnes vyjádřil přesvědčení, že Západ v posledních deseti či 15 letech oslabuje, zatímco Čína, ale i některé další mocnosti jako Rusko, naopak zesilují. Navíc svůj postoj k Evropě postupně mění Spojené státy, když přesunují střed svého zájmu jinam.

Evropa se proto podle francouzského prezidenta musí stát podstatně samostatnější. "Potřebujeme evropskou strategii, která nám pomůže stát se strategickou mocností," poznamenal Macron s tím, že by v budoucnosti rád viděl kontinent, který vystupuje suverénně, jednotně a demokraticky a do budoucnosti hledí pozitivně.

Prezident zmínil i některé konkrétní kroky, které by k tomu měly pomoci. "Nemůže to být Evropa, kde rozhodujeme jen jednomyslně, kde má každá země svého komisaře," poznamenal. Změny požaduje i v obranné oblasti, kde by se Evropa měla stát silnější. Společná bezpečnost kontinentu má mít podle šéfa Elysejského paláce dva pilíře - jeden evropský a jeden v rámci NATO. Výrazně zrychlit pak Evropa podle Macrona musí v investicích do společných projektů.

Dvaačtyřicetiletý politik také varoval před možným selháním německo-francouzského tandemu v rámci EU. Byla by to podle něj historická chyba. Zároveň si ale postěžoval, že je stále více netrpělivý z nedostatečné reakce Berlína na jeho reformní návrhy.