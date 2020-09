Nastává rovnodennost, začíná astronomický podzim

Praha - Dnes v 15:31 středoevropského letního času Slunce vstoupí do znamení Vah a nastane podzimní rovnodennost. Den bude stejně dlouhý jako noc. Dny se budou dál zkracovat do 21. prosince, na kdy tento rok připadne zimní slunovrat. I když astronomické léto dneškem končí, teploty se dnes někde vyšplhají až k 27 stupňům Celsia. Příjemné slunečné počasí skončí zřejmě v pátek, kdy se citelně ochladí a začne pršet. Chladné a deštivé počasí má provázet i nadcházející prodloužený víkend. Letní čas bude platit až do 25. října.

Roční doby se pravidelně střídají proto, že je zemská rotační osa k rovině oběžné dráhy nakloněna v úhlu 23,5 stupně. Severní polokoule se proto na dráze okolo Slunce opakovaně přiklání a odklání od své životodárné hvězdy. Jestliže je ke Slunci právě přikloněná severní polokoule, je na ní, a tedy i v Česku, léto, v opačném případě je zima.

Meteorologové mají kvůli jednotnému zpracování dat jiné rozdělení ročních období - podzim jim začal už 1. září a končí poslední listopadový den.