NASA v pondělí zveřejní snímek od českého autora, vznikal 2 roky

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) znovu zaujala fotografie Petra Horálka, v pondělí zveřejní jeho snímek s názvem "Perseidy z Persea". Jde o noční multiexpozici maxima meteorického roje z louky vedle kolonické hvězdárny na východě Slovenska v roce 2018, zpracování snímku trvalo téměř dva roky. ČTK to 9. srpna 2020 sdělil autor snímku.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) znovu zaujala fotografie Petra Horálka, v pondělí zveřejní jeho snímek s názvem "Perseidy z Persea". Jde o noční multiexpozici maxima meteorického roje z louky vedle kolonické hvězdárny na východě Slovenska v roce 2018, zpracování snímku trvalo téměř dva roky. ČTK to 9. srpna 2020 sdělil autor snímku. ČTK/Horálek Petr

Praha - Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) znovu zaujala fotografie Petra Horálka, v pondělí zveřejní jeho snímek s názvem "Perseidy z Persea". Jde o noční multiexpozici maxima meteorického roje z louky vedle kolonické hvězdárny na východě Slovenska v roce 2018, zpracování snímku trvalo téměř dva roky. ČTK to dnes sdělil autor snímku, jehož tvorbu si NASA vybrala již mnohokrát. Naposledy publikovala v polovině července jeho fotografii Dlouhé ohony komety Neowise, která zachycuje oblohu nad Suchým vrchem u Králík na Orlickoústecku.

"Snímek s názvem 'Perseidy z Persea' má ovšem velmi silný příběh - jeho zpracování bylo nesmírně náročné. Časově více jak 450 hodin, ovšem fyzicky kvůli mnoha komplikacím a jiným aktivitám jeho dokončení trvalo téměř dva roky," uvedl autor.

Meteorický roj Perseidy je obecně mezi lidmi tím nejznámějším a nejpopulárnějším každoročním kosmickým představením. Díky dlouhé, více než měsíční aktivitě od poloviny července do třetí dekády srpna si oněch "padajících hvězd" právě z Persea všimne za letních nocí opravdu každý, míní Horálek. Napadlo ho tedy vzít všechny zaznamenané meteory v průběhu alespoň týdne a zobrazit je do jediného snímku celonoční mozaiky, tedy mozaiky oblohy od soumraku do úsvitu.

Ke splnění nápadu potřeboval v zásadě dvě věci - naprosto tmavou oblohu a alespoň týden jasného počasí a dost času na zpracování. "Ta první podmínka byla splněna během maxima meteorického roje Perseidy v srpnu 2018, kdy vůbec nerušil Měsíc a já měl tu možnost opět strávit fotografický týden na půdě hvězdárny v Kolonickém sedle v Parku tmavej oblohy Poloniny," uvedl fotograf. S volným časem na zpracování to podle něj bylo výrazně problematičtější. "Nakonec k tomu paradoxně napomohla nepříjemná pandemická krize, která nás uvěznila doma," uvedl.

Meteory v mozaice nejsou zachyceny během jedné noci, ale během celého turnusu "perseidových žní", konkrétně od 6. do 14. srpna 2018. Podrobnější popis, jak snímek vznikal, je na informačním serveru České astronomické společnosti.

Astronomický snímek dne NASA (APOD) je prestižní ocenění nejzajímavější fotografie vesmíru, kterou pro každý den vybírají a doplňují popisem astronomové Jerry Bonnell a Robert Nemiroff. Mottem APODu je "Objevujte vesmír" a od roku 1995, kdy výběr začal, se stal jedním z nejuznávanějších svého druhu po celém světě. Průvodní texty jsou překládány do 23 jazyků včetně češtiny, o kterou se stará od roku 1999 Josef Chlachula. Na sociálních sítích APOD sledují stovky miliony návštěvníků denně.

Za pětadvacetiletou historii APODu se podařilo uspět ve výběru několika českým autorům, nejčastěji bodují Horálek a Miloslav Druckmüller, jehož snímek ocenila NASA naposledy také v červenci. Kompletní seznam českých a slovenských úspěchů lze najít na webu České astronomické společnosti.