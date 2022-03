Náměstek: Zastavení dodávek plynu Ruska by prakticky nemělo řešení

Praha - Pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu, situace by prakticky neměla řešení, řekl dnes poslancům bezpečnostního výboru náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Problém by podle něho měla velká část celé Evropy, do níž jde z Ruska 44 procent spotřeby plynu.

V Česku se podle Neděly těží zhruba dvě procenta celkové tuzemské spotřeby plynu, zbytek tvoří téměř výhradně ruský plyn. "Kdyby došlo ze dne na den k zastavení dodávek plynu, není řešení," uvedl. Problém by podle Neděly měla velká část celé Evropy. Jediným možným postupem by byl společný nákup plynu v rámci EU a jeho poměrné přídělové rozdělení mezi členské státy, jako tomu bylo v případě vakcín proti covidu, podotkl.

V Česku by se mohl pro zajištění energie podle Neděly obnovit provoz v odstavených uhelných elektrárnách. Dokáže si představit dohodu s jejich vlastníky na tom, že by tuto elektřinu dodávali přímo nejzranitelnějším skupinám, neprodávali by ji tedy přes burzu. Obnova provozu elektráren by ale podle náměstka nebyla jednoduchá kvůli poruchovosti i způsobu jejich uvedení do činnosti.

Neděla ve výboru mluvil také o investicích do úspor a do soběstačnosti, třeba v podobě fotovoltaických elektráren na střechách domů. "Je tu ale nedostatek materiálu a instalačních firem," řekl.

K pořízení zásob plynu Neděla řekl, že stát je koupit nemůže, protože by vyšly na zhruba 150 miliard korun. "Stejně by to nepomohlo pokrýt celou spotřebu," podotkl. Možností je podle něho vytvoření motivačního režimu pro obchodníky, kteří by nakoupili státem požadované množství. Pokud by plynu pořídili méně, zbytek by pak mohl nakoupit přímo stát či někdo, koho by tím pověřil, dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin před týdnem oznámil, že Rusko už za plyn určený pro Evropu nebude brát eura ani dolary, platby se chystá požadovat v rublech. Státní plynárenský gigant Gazprom dostal nařízeno, aby tímto způsobem upravil dodavatelské smlouvy. Čeští dodavatelé plynu tehdy uvedli, že opatření dodávky neohrozí, když plyn nakupují na evropských velkoobchodních trzích nebo na virtuálních prodejních bodech od různých velkých energetických dodavatelů.

Dnes Putin podepsal dekret, podle kterého musejí kupci od pátku platit za ruský plyn v rublech. Prohlásil rovněž, že pokud se platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck Putinův požadavek odmítli, podle nich jde o nepřijatelné porušení smluv a vydírání. Obě země se podle ministrů připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska.

Německý kancléř Olaf Scholz s rakouským kolegou Karlem Nehammerem později na tiskové konferenci v Berlíně prohlásili, že odmítají platby za dodávky ruského plynu v rublech. Scholz dodal, že to již v telefonickém rozhovoru ruskému prezidentovi Putinovi řekl a že nyní je na šéfovi Kremlu, jak se zachová. Oba kancléři shodně uvedli, že stávající smlouvy počítají s evropskou měnou euro.