Náměstek tajemníka NATO očekává vyřešení tureckých výhrad

Berlín - Náměstek generálního tajemníka Severoatlantické aliance Mircea Geoana věří, že turecké výhrady ke vstupu Švédska a Finska do aliance podaří vyřešit. Geoana to dnes v Berlíně prohlásil při příjezdu na neformální schůzku ministrů zahraničí NATO. Podle Turecka obě severské země otevřeně podporují Kurdskou stranu pracujících (PKK), kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci. Finsko se Švédskem zvažují vstup do aliance kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

"Turecko je důležitý člen (NATO) a vyjádřil obavy, o kterých se nyní jedná mezi přáteli a spojenci. Já jsem ale přesvědčen, že pokud se tyto dvě severské země rozhodnou usilovat o členství v NATO, což může být v řádu dní, tak je bude možné přivítat," řekl Geoana. Očekává, že vyjednávání bude konstruktivní a pozitivní. Poznamenal, že Švédsko s Finskem byly zvláštními hosty sobotní pracovní večeře, kterou dvoudenní neformální schůzka začala.

Oba severské státy mají s výjimkou Turecka podporu pro vstup do NATO. Český ministr zahraničí Jan Lipavský v sobotu novinářům řekl, že Česko rozšíření aliance o Helsinky a Stockholm vřele vítá.

"Jsme v době zásadních změn systému evropské bezpečnosti," řekl Geoana. "NATO zůstane silné," uvedl.

Geoana rovněž ujistil, že NATO bude Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi nadále podporovat. "Ruská invaze ztrácí iniciativu, Ukrajinu tuto válku může vyhrát," řekl náměstek generálního tajemníka aliance. Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin je zcela jistě zaskočen postojem Západu, který se jednotně postavil proti invazi.