Nadal ani na osmý pokus v Paříži nevyhraje, vypadl ze Zverevem

Paříž - Španělský tenista Rafael Nadal ani při svém osmém startu nezíská titul na halovém turnaji v Paříži. V semifinále nejvýše nasazeného hráče porazil 6:4, 7:5 Němec Alexander Zverev, který se v nedělním finále utká s Daniilem Medveděvem. Rus zdolal v druhém semifinále v hale Bercy 6:4, 7:6 Kanaďana Milose Raonice.

Čtyřiatřicetiletý Nadal postoupil na pařížském turnaji Masters do finále pouze při svém prvním startu v roce 2007. Ve francouzské metropoli získal venku na antuce rekordních 13 titulů na grandslamovém Roland Garros, ale v hale na tvrdém povrchu v městě nad Seinou na velký úspěch stále čeká.

"Nebyl to špatný týden. Strávil jsem na kurtu dost času, cítil jsem se psychicky dobře. Měl jsem dobrý přístup a po hodně dlouhé době, kdy jsem nehrál v hale, jsem postoupil do semifinále," vypočítával Nadal, jenž se naposledy pod střechou představil v lednu v Austrálii na ATP Cupu. "Odehrál jsem čtyři zápasy, myslím, že mi to pro Londýn pomůže," řekl s vyhlídkou na závěrečný Turnaj mistrů, jenž se bude hrát od 15. listopadu.

O jedenáct let mladší Zverev dnes nastřílel 13 es, vzal Nadalovi třikrát podání a po porážkách v úvodních pěti vzájemných duelech ho zdolal podruhé za sebou. Německý tenista v říjnu vyhrál během dvou týdnů dva turnaje v Kolíně nad Rýnem a v neděli ho čeká třetí finále v řadě. Jeho vítězná série aktuálně čítá 12 zápasů.

Medveděv si letos zahrál na okruhu ATP semifinále podruhé a na rozdíl od prohry na US Open s pozdějším šampionem Rakušanem Dominicem Thiemem tentokrát uspěl. V duelu s Raonicem odvrátil šest ze sedmi brejkbolů a na akci elitní kategorie Masters bude hrát o titul počtvrté. Trofej vloni získal v Cincinnati a v Šanghaji, kde ve finále porazil Zvereva. Ten mu následně oplatil porážku na Turnaji mistrů a ve vzájemné bilanci vede jasně 5:1.

Turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 3,732.680 eur):

Dvouhra - semifinále:

A. Zverev (4-Něm.) - Nadal (1-Šp.) 6:4, 7:5, Medveděv (3-Rus.) - Raonic (10-Kan.) 6:4, 7:6 (7:4).